「週刊ヤングマガジン」（講談社）で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画を担当する漫画家の鹿子（しかこ）さんが死去したと、同誌編集部が22日、公式X（旧ツイッター）で発表した。

公式Xでは「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした」と伝え、「鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼。「鹿子先生からは生前に『自分の身に何かあった場合は代筆の方を立てて物語を完結させてほしい』という言葉を預かっておりました。代筆をお願いする方については未定ですが、編集部として鹿子先生の想いを継ぎ『満州アヘンスクワッド』を完結まで導いていく所存です」と説明した。

原作担当の門馬司氏は、「『もう鹿子先生の描く世界を見られない』頭にあるのはずっとその悲しみです。毎週ネームと原稿で語り合っていた大切なパートナーを失った辛さは、言葉では表現出来ません」と吐露。「鹿子先生とは年齢も近く作家として歩んできた苦労の道も似ていたので、お互い相手をとても信頼して作品に向き合っていたと思っています。『満州アヘンスクワッド』は鹿子先生の作品だと感じているぐらい、僕は感謝しています。最後にお会いした時、深刻な状態でありながらも作品のこの先のことを考え、心配して下さっていたお姿をよく覚えています。生涯共にタッグを組み、色んな作品を作りたかった。もっともっと、先生の描くキャラを、世界を見たかった。それを思うと本当に無念です」と悔やんだ。

続けて「しばらく茫然自失とした時を過ごしていましたが、今は鹿子先生と作り上げた『満州アヘンスクワッド』という作品を何としてでも完成させなければという強い気持ちを持っています。それが鹿子先生への追悼であり、天国の先生が喜んで下さると信じて」と作品の今後について意向を記し、「鹿子先生、出会って下さり、『満州アヘンスクワッド』を作って下さり、本当にありがとうございました。共に制作に向き合った強い絆を永遠に忘れることなく、歩んでいきたいと思います」とつづった。

鹿子さんは23年10月、右目視野欠損、歪み等による目の病気の治療に専念するため、しばらく休載することを発表。10月27日には自身のXで「2023年夏に下された診断名は“脈絡膜悪性黒色腫”。昨年末他臓器への転移が確認され、これまでなんとか治療と連載を両立してきましたが今回治療に専念するため不定期更新にさせて頂くという判断に至りました」と報告していた。

「満州アヘンスクワッド」は昭和12年の満州を舞台に、関東軍の兵士の主人公が右目の視力を失ったことからアヘンの密造に手を染め、ストーリーが展開していくクライム・サスペンス。4月時点で販売部数300万部を突破したことが公表されている。