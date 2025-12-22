¥è¡¼¥¯HDÀÐ¶¶¼ÒÄ¹ ¥è¡¼¥«Æ²¤Î²þ³×¤Ë¼ê±þ¤¨ ²þÁõ¸ú²Ì¤Ç¿©ÉÊ6.5¡óÁý
¡¡¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÀÐ¶¶À¿°ìÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤éÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£¾å´ü¡Ê3¡Á8·î¡Ë¤Ï100²¯±ßÄ¶¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¡£Íø±×¤Î¿ÊÄ½¤ÏËè·î1²ó¤ÎÅ¹Ä¹²ñµÄ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤¹¡£
¢£½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë
¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢¡ÊSST¡Ë»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥è¡¼¥¯HD¤Ï¡¢25Ç¯9·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÊÆ¹ñÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£²¼´ü°Ê¹ß¤Î¿ô»ú¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¡Ë¡£
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï23Ç¯¤Ë²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë°ìÊý¤ÇËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦¿®±Û¥¨¥ê¥¢¤«¤éÅ±Âà¡£30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÊÄÅ¹¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÎ´ÉÈñ¤ÎÍÞÀ©¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤âÅ±Âà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ûÂ¸Å¹¤Î²þÁõ¤À¡£ÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿·Å¹¤Ïºòº£¤Î¿Í·ïÈñ¤ä·úÀßÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤ÇÅê»ñ²ó¼ý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾õ¶·¡£¤Þ¤º¤Ï´ûÂ¸Å¹¤ò¤É¤ì¤À¤±Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤À¡£²þÁõ¤Ï26Ç¯¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢28Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò·×²è¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡23Ç¯¤«¤éÃå¼ê¤·¡¢Àè¹Ô¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¿©ÉÊÎÎ°è¤Ï²þÁõÅ¹¤ÇÇä¾å¤¬6¡¦5¡ó¤â¿Ä¹¡Ê25Ç¯¡¿24Ç¯¡Ë¡£ÃíÎÏ¤¹¤ë¥Ç¥ê¥«Ê¬Ìî¤ÏÊÛÅö¤¬8¡óÁý¡¢¥Á¥ë¥ÉÁíºÚ¤¬11¡óÁý¡¢¼÷»Ê¤¬6¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ì³ÈÂç¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²þÁõ¤Ï´ûÂ¸¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬·àÅª¤Ë°ã¤¦¡£¡Ê²þÁõ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ë½¾¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Çã¤¤²ó¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹©É×¤·¤¿¡£¼«¼Ò¹©¾ì¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Ç¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤È¤ÎÁê¸ßÏ¢·È¤â¿Þ¤ê¡¢¹½À®Èæ15¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤ò³Î¼Â¤ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¡£
¡¡¼çÍ×¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ëÌÚ¾ìÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Î²þÁõ¤¬ÁÕ¸ù¡¢Çä¾å¤Ï5¡óÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¡£¡Ö²þÁõ¤ÏÂç·¿Å¹¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ý±×¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤¯¡¢¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ûÂ¸Å¹Åê»ñ¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡¢¤½¤³¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·Å¹¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¼óÅÔ·÷¥·¥§¥¢â1¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£