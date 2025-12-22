クリスマスギフトに添えても。メゾン キツネが手がけるカフェのホリデー限定スイーツ／カフェ キツネ 青山店の「キツネサブレ」
画像／キツネサブレ 1個 580円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「カフェ キツネ 青山店」で購入できる「キツネサブレ」と「フォンダンショコラ」をご紹介します。
“メリークリスマス”の声が聞こえてきそうな愛らしいスイーツ
スペシャリティコーヒーを提供する「カフェ キツネ」は、フランス・パリが拠点のライフスタイルブランド「メゾン キツネ」が手がけるカフェ。メゾン キツネは現在、パリ、東京、ソウル、北京はじめ、世界各地に店舗を構えています。個人的には、メゾン キツネの前身で、2002年にパリで始まった音楽レーベル「キツネ ミュージック」からのファン。2012年に、さりげなく和の要素を取り入れたカフェが青山にできて以来、買い物や仕事の途中に立ち寄るのを楽しみにしています。
それというのもカフェ キツネのメニューには、季節限定のドリンクやスイーツが並ぶので。この冬のクリスマスシーズンは、カフェやメゾンのシンボルとなる、キツネをモチーフにしたスイーツを味わうことができます。
カフェ キツネで人気の「キツネサブレ」は、クリスマスのデコレーションを施したバージョンが登場。帽子、マフラー、靴下と、赤い冬小物に身を包んだキツネの姿がなんとも愛らしい。メゾン キツネで選んだクリスマスプレゼントに、このクリスマス仕様のサブレを添えても。
他に青山店限定の「フォンダンショコラ」もおすすめ。アニスシードでアクセントをつけたチョコレートクッキー生地の土台に、ハート型の濃厚なチョコレート。ほんのり感じられるコーヒーの風味や、スパイスの香りが大人の味わい。ちょこんとのったキツネ型のホワイトチョコレートに心が躍ります。
取材・文／甲斐みのり
