【難読漢字】食べ物当て「馬刀貝」　塩をひと振りすると……

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「馬刀貝」という漢字を読めますか。潮干狩りでおなじみです。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：マテガイ

馬刀貝は、二枚貝綱マテガイ科に属する軟体動物で、日本では北海道南部から九州にかけての穏やかな内湾や河口の砂泥地に広く生息しています。

その外見が日本の武士が腰に差した「馬刀（まて）」、つまり太刀や刀剣に似ていることから、この名前がつけられました。

馬刀貝の捕獲方法は非常にユニークです。干潮時になると、砂の表面に巣穴の入り口が小さな楕円形の穴として現れます。この穴に塩をひと振りすると、刺激に反応して馬刀貝が巣穴から勢いよく飛び出してきます。そこを逃さず、素早く引き抜きます。

馬刀貝の身は、貝類特有の強い旨味と、独特のコリコリとした食感を併せ持っており、特定の地域、とくに瀬戸内海沿岸などでは、春から初夏にかけての味覚として親しまれています。

アサリのように大規模な養殖が行われていないため、市場に出回る量は比較的少なく、希少性が高い貝です。そのため、新鮮な馬刀貝を味わうには、自ら潮干狩りに出かけるか、産地の直売所や地元の魚屋さんを訪れるのが一番確実な方法となります。

