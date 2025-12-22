磐田を新たに率いることになった志垣新監督（写真は山口時代）。写真：永島裕基

写真拡大

　今度こそJ１復帰へ。ジュビロ磐田の命運を託されたのは志垣良。トップチームのコーチから監督に昇格。12月22日に発表された。

　クラブの公式サイトを通じて、新指揮官は次のように決意を伝える。

「“覧古考新”の精神で、今まで培ってきたクラブのアイデンティティや良さを継承し、その上で必要なものは変化、進化させ、魅力あるクラブ、ジュビロ磐田のあるべき姿をスタッフ、選手と共に再構築していきたいと思います」

　続けて「この場で多くは語りませんが、ピッチ上ですべての答えを導いていけるように全力を尽くします。このクラブを愛する全ての皆様と『夢と感動を 共に』」と発信した。
 
　海外での指導実績があり、名古屋グランパスやアビスパ福岡、ジェフユナイテッド千葉など様々なクラブでコーチを務め、ヴァンラーレ八戸、FC大阪、レノファ山口FCで監督を歴任。磐田で期待に応える結果を残せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 