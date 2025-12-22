ジュビロ磐田のあるべき姿「スタッフ、選手と共に再構築していきたい」。新監督の志垣良は多くを語らず「全力を尽くします」
今度こそJ１復帰へ。ジュビロ磐田の命運を託されたのは志垣良。トップチームのコーチから監督に昇格。12月22日に発表された。
クラブの公式サイトを通じて、新指揮官は次のように決意を伝える。
「“覧古考新”の精神で、今まで培ってきたクラブのアイデンティティや良さを継承し、その上で必要なものは変化、進化させ、魅力あるクラブ、ジュビロ磐田のあるべき姿をスタッフ、選手と共に再構築していきたいと思います」
続けて「この場で多くは語りませんが、ピッチ上ですべての答えを導いていけるように全力を尽くします。このクラブを愛する全ての皆様と『夢と感動を 共に』」と発信した。
海外での指導実績があり、名古屋グランパスやアビスパ福岡、ジェフユナイテッド千葉など様々なクラブでコーチを務め、ヴァンラーレ八戸、FC大阪、レノファ山口FCで監督を歴任。磐田で期待に応える結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
