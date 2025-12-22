漫才日本一を決める「Ｍ−１グランプリ２０２５」は２１日、たくろうの優勝で幕を閉じた。上位３組による決勝戦では、ビバリーヒルズを舞台にしたネタを披露したが、やはり吹き替えネタで一世を風靡した芸人がＸで祝福した。

たくろうは、決勝戦ではきむらバンドがビバリーヒルズに住んでみたい…というきっかけから、なぜか英語ではなく吹き替えのような台詞回しで、赤木裕を巻き込んでいくネタ。女友達のホームパーティーに赤木を連れて行き、数々のセレブに紹介していくが、それに答える赤木の返答が爆笑を呼んでいた。

外国ドラマの日本語吹き替えのような言い回しがおかしみを呼んだが、このネタに反応したのがなだぎ武。なだぎは、ディランというキャラクターのネタがあり、言い回しがまさに吹き替え。なだぎはＸで「たくろうさんおめでとうございます。めちゃくちゃ笑いました」と祝福していた。

これにファンからは「なだぎさんを思い出さなかった人１人もいない説」「ずっと頭に過ぎってました」「ビバリーヒルズってきいて真っ先になだぎさんの顔が浮かびました」「ディランはナンシーのパーティーに呼ばれてないのかい？」など４５０件を超えるコメントが寄せられていた。