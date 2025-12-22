アイドルグループ「≠ME」（ノットイコールミー）の所属事務所などが22日までに公式サイトを更新。4月に埼玉・越谷市での音楽イベントで起きた暴行事件について、加害者側との示談が成立したことを報告した。

同グループは4月29日、埼玉・越谷市の商業施設「イオンレイクタウン」で音楽イベントを開催予定だったが、トラブルでイベントが中止に。複数人の男が共謀し、警備責任者の男性（30）を羽交い締めにしたり、腹部を足で踏みつけたりして、2週間のけがを負わせたとして、埼玉県警が男2人を威力業務妨害と傷害の疑いで逮捕していた。

この件について「このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しましたのでご報告致します」と伝え、「示談内容の詳細は差し控えますが、当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い、加えて、該当イベントに出演する予定だった≠ME、およびイベント開催運営機関であるキングレコード株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社イーキューブが今後開催、または関与する全てのイベントについて立ち入り禁止とすること、また、相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散と全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約させました」と説明。「関連各社では、引き続き、迷惑行為などに対する措置を積極的に講じてまいりますとともに、応援してくださるファンの皆様にとって安心安全なイベントを心がけてまいります」とし、「今後とも≠MEの応援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。