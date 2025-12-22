福田正博 フットボール原論

■３月にイングランド代表との対戦が決まったサッカー日本代表。ケガ人の復帰も伝えられるなか、Ｗ杯本番に向けた今後のチーム力アップのポイントは何か。福田正博氏に聞いた。

【３月にイングランドと対戦】

FIFAワールドカップ2026のグループステージの対戦相手が決まり、サッカー日本代表はさっそく本番に向けて動いている。



サッカー日本代表の今後の課題は？ photo by Ushijima Hisato



３月にイングランドと強化試合をすることが発表された。もう１試合の相手はまだ正式決定ではないものの、スコットランドが有力視されている。グループステージでヨーロッパ勢との対戦を控える日本にとって、本番に向けた最高の試金石となる。

これは日本サッカー協会の準備の賜物である。代表活動というとチームの勝敗ばかりに目が向けられるが、Ｗ杯の舞台はそれだけで勝てるものではない。現場を後方から支えるスタッフの働きがあって、初めて選手たちは試合に集中して臨める。彼らは表舞台に出ることはないが、強化試合の相手を探して交渉したり、大会直前のキャンプ地を選定したり、選手たちに負担が少ない移動手段を手配したりなど、代表チームのために賢明に働いている。

イングランドとの強化試合にしてもそうだ。Ｗ杯の組み合わせが決まったからオファーをして強化試合が決定したわけではない。事前に時間をかけて下交渉をし、日本の実力やＷ杯の組み合わせなどの条件をクリアできたらこそ決まったのだ。

日本とイングランドの対戦は過去３度ある。３試合とも親善試合で日本の０勝１分２敗。1995年は１−２、2004年は１−１、2010年は１−２という結果だった。15年ぶりの対戦となる今回は、日本人選手がプレミアリーグでプレーするようになったこともあり、どういう試合をしてくれるのか楽しみにしている。

【三笘が戦列復帰、冨安がアヤックス入り】

そのプレミアリーグでいえば、三笘薫（ブライトン）がようやくピッチに戻ってきたことは、日本にとって朗報だ。足首の故障で戦列を離れ、すぐに戻ると言われながらも長引いて９試合も欠場していた。三笘はもはや日本代表入りのためにアピールする立場ではないだろう。プレミアリーグの実戦のなかでしっかりコンディションを整えながら、万全の状態で３月の強化試合を迎えてもらいたい。

復帰について、もうひとつうれしいニュースがあった。冨安健洋のアヤックスとの契約がまとまった。冨安はアーセナルでは主に左右のサイドバックとして活躍したが、故障に悩まされた。2023年に右ヒザを手術し、今年２月にも再手術を受けた。アーセナルで最後にプレーしたのは、途中出場した2024年10月５日のサウサンプトン戦。今年７月には双方合意のうえで契約解除となり、ケガからの復帰に向けて取り組んできた。

アヤックスとの契約によって冨安が再びピッチに立つチャンスを得たのはすばらしいことだ。ただし、だからといって冨安がすぐに日本代表に戻れるかといえば、それは難しいだろう。日本代表に戻るためには、まずはアヤックスで90分しっかりプレーできることを証明する必要がある。14カ月もピッチから離れていた冨安にとっては高いハードルだが、そこをクリアしなければ日本代表復帰の道は始まらないと思う。

冨安は前回Ｗ杯ではケガの影響でコンディションが万全ではなく、途中出場のリリーフ的な起用をされた。だが、当時と現在では日本の選手層は大きく異なっている。たとえば、冨安が45分はプレーできる状態だからと代表チームに復帰させた場合、彼が不在の間に存在感をアピールした選手たちのモチベーションに悪影響が出てしまうだろう。

【セットプレー、PKのレベルアップに期待】

Ｗ杯に向けて動き出したなか、今後の日本に期待するのはセットプレーのクオリティを高めることだ。森保一監督の第二次政権ではセットプレーコーチを招聘し、これまでよりもCKやFKでチャンスをつくれるように取り組んできた。今回のＷ杯アジア最終予選では最初の得点はセットプレーから生まれるほどになった。

ただ、それでもまだまだ成長の余地はある。ゴールを狙う直接FKに関しては、中村俊輔や本田圭佑、遠藤保仁らがいた時代は困ることはなかったが、現在の代表には彼らのようなクオリティはまだない。選手個々が練習を重ねていても、すぐに成果が出るものではないからだ。だからこそFK以外のところで、たとえばロングスローからのパターンを構築するなどがあってもいいのではと思う。

また、PKについてもしっかり練習を積んでもらいたいと思う。前回大会はラウンド16においてPK戦で涙を飲んだし、2010年大会でもPK戦で敗れてベスト16止まりだった。

森保監督とPK戦について話した時は、「前回大会はキッカーを選手に任せた部分があったが、今大会は監督が責任を持って決めたい」と語っていた。あらかじめPKメンバーを決めていたとしても、試合展開や選手交代の状況、選手たちの疲労具合などでも、そのとおりにはならないケースも出てくるだろう。それだけにあらゆる状況を想定しながら、しっかりとPKの練習も積んでほしいと思っている。

Ｗ杯まで残り180日あまり。"神は細部に宿る"というだけに、チームプレーの細かな部分のクオリティを高めていきながら、本番に向かってもらいたい。