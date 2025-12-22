俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送されれた日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。子煩悩ぶりを明かした。

俳優仲間の溝端淳平がVTR出演し、藤原について「昭和の俳優さん。豪快な」と人となりを紹介。「結構、スマホが普及してる中ずっとガラケーでしたし、スマホを使ってる人を“スマホなんか使うんじゃねーよ”って」と素顔を明かした。

さらに、ある日、「近所のカフェにいるからおいでよ」と藤原から連絡があったことから赴くと「下駄に短パン、白のタンクトップ着てティアドロップのサングラスかけて、タオルをねじり鉢巻きして子どもを抱っこしてた」と驚きのスタイルで子どもと一緒に現れたという。

藤原は子どもについて9歳になったと明かし「何かを犠牲にしても子どもとの時間を一緒にいたい」と子煩悩ぶりを明かし、自身について「お馬鹿パパです」と自虐的に笑った。

“お馬鹿パパ”ぶりについては「芝居で上海公演に行きまして、“子どものパジャマを持って行く”って言いまして」と自己紹介。この発言に司会の山崎育三郎と井桁弘恵が思わず苦笑い。それでも藤原は気にすることなく「フライト当日の朝、うちの子どもが歯磨きをしていて、歯磨き粉をパジャマにこぼしたんですよ」と当日の行動を語り続け、子どもに「それ持って行く予定だったのに」と言ったところ、子どもから「もう、じゃあ、このズボンにしなよ」と言われたとも明かした。

パジャマを持って行きたかった理由についても「自分の部屋に置いて子どもの何かを感じる」と説明し「ダメなパパですね」と目尻を下げていた。