¡Ö¤è¤êÈà¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×J1¶þ»Ø¤ÎCBÁè¤¤¤Ç³Ø¤ó¤À32ºÐ¡¡ÅÄÂå²íÌé¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDFÅÄÂå²íÌé¡Ê32¡Ë¤¬¼«¿È¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£µ¨°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë8·î9Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¦¥§¡¼ÀîºêÀï¡Ê5¡û2¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ò¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¤Î¤«¡½¡£
¡¡ÀîºêÀï¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ç¡¢¼¯Åç¤Ë±äÄ¹¤ÎËö¡¢2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤«¤éÃæ2Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£120Ê¬´ÖÀï¤¤È´¤¤¤¿ÅÄÂå¤ÏÀîºêÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ´Ìç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿àÅù¡¹ÎÏá¤ÇÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬1¿ÍÂà¾ì¤·¡¢Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤âÆ°¤¸¤º¾åÅçÂóÌ¦¤ÎÆÀÅÀ¤ÇºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÁê¼ê¤¬¤â¤¦1¿ÍÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÆÀÅÀ¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ç5ÅÀ¼è¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ì¤Ä±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹ÄÇÕ¤ÎÄ¾¸å¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿¾¾²¬¡ÊÂçµ¯¡Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¡¢Å·¹ÄÇÕ¼¯ÅçÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÈ×¤ÎÍ×¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤»¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤È¤ê¤ï¤±Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¤À¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤ÇJ1¶þ»Ø¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë185¥»¥ó¥Á¤ÎÅÄÂå¤À¤¬¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢J1¥ê¡¼¥°25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤À¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤Ç¤Ï°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê36»î¹ç¡Ë¤Ë¼¡¤°½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤À¤¬¡ÖºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµá¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¡ÖËþÂ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È¾ï¤Ë¤µ¤é¤Ë¾å¤ò³éË¾¤¹¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤ÏÇð¤ä²£ÉÍM¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¾åÅç¤¬²ÃÆþ¡£J2ÂçÊ¬¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¤âÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÄÂå¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¹Ô¤¨¤¿¡£¤¿¤ÀÃçÎÉ¤·¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤Ä¤«¤êÊý¤âÎÉ¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯°ìÊâ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿°ÂÆ£¤ÎÂ¸ºß¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê³«ËëÁ°¤Î¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¿ÈÄ¹¡Ê190¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Â¤¬Â®¤¯Áö¤ì¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤êÈà¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¤Ï½ÓÉÒÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Î¶¯²½¤â²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢Íèµ¨¤Ï²ÝÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¡ÊÂÐ¿Í¤È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡ËÎ¾ÎØ¤ò²ó¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±Êý¤ä»î¹ç¤ÎÂª¤¨Êý¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÊÑ²½¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤À32ºÐ¡£À®½Ï´ü¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë