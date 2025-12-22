今日22日(月)の関東地方は昼頃まで雨のぱらつく所があるでしょう。午後は天気が回復して晴れ間が出る見込みです。明日23日(火)も晴れますが、24日(水)から25日(木)は天気が崩れるでしょう。この先も気温の変化が大きく、週末は今季一番の寒さになりそうです。

午後は広く晴れ間 ただ、気温は急降下

今日22日(月)の関東地方は、気圧の谷の影響で、昼頃まで雨のぱらつく所があるでしょう。午後は天気が回復して晴れ間が出る見込みです。ただ、日中の最高気温は、昨日21日(日)と比べると一気に低くなるでしょう。昨日21日(日)は東京都心は18.4℃と11月上旬並みのコートいらずの暖かさとなりましたが、今日22日(月)は一転して6℃も低く、12℃の予想です。横浜や千葉は昨日21日(日)より8℃も低いでしょう。北よりの風も強まり一気に寒くなりますので、暖かくしてお過ごしください。

24日(水)から25日(木)は天気が崩れる 週末は今季一番の寒さに

この先の関東地方は短い周期で天気が変わるでしょう。明日23日(火)は高気圧に覆われて、関東地方は広く晴れる見込みです。ただ、冬晴れは長くは続かず、明後日24日(水)から25日(木)は本州付近を前線が通過するため、関東地方は天気が崩れる見込みです。24日(水)は朝から雲が多く、雨が降ったりやんだりでしょう。夜は広い範囲に雨雲がかかるでしょう。雨の所がほとんどですが、一部で雪のまじる所もありそうです。25日(木)にかけて天気が崩れますが、26日(金)は天気が回復するでしょう。27日(土)から28日(日)もおおむね晴れるものの、最高気温は東京都心7℃と、真冬並みの寒さでしょう。今シーズン一番の寒さになりそうです。