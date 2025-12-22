ロシア政府のペスコフ報道官は、マクロン仏大統領の対話再開への準備を肯定的に評価していると語った。プーチン大統領はマクロン仏大統領との首脳会談に意欲を示しているという。仏大統領府は「クレムリンがこのアプローチを公に受け入れたことは歓迎すべきだ。今後数日中に最善の進め方を決定する」と表明している。ウクライナ和平について協議されるもよう。これまでスターマー英首相やメルツ独首相、マクロン仏大統領はロシアとの軍事衝突を想定しつつ足並みを揃えていたものの、分裂の兆しが見える。



欧州連合（ＥＵ）は、凍結した２１００億ユーロのロシア資金を担保としたウクライナ支援を協議していたものの、ロシア資産を利用することでまとまらず、代わりにウクライナへ９００億ユーロを融資することで合意した。ロシア資産を担保としたウクライナ支援計画が頓挫した背景には、マクロン仏大統領がメルツ独首相を裏切ったためとの報道もある。ただ、ＥＵがロシア資産を永久凍結した時点でＥＵ加盟国から批判は多かった。



