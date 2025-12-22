結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」が21日、テレビ朝日系で放送され、関東地区の平均世帯視聴率が午後6時30分から30分間が11・5％（平均個人視聴率は8・2％）、同7時から190分間の平均世帯視聴率が16・2％（平均個人視聴率が11・4％）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。また、毎分最高世帯視聴率は19・0％（毎分最高個人視聴率は12・8％）だった。

関西地区の平均世帯視聴率は同7時から190分間が24・4％（平均個人視聴率は18・2％）、毎分最高世帯視聴率は29・0％（毎分最高個人視聴率が21・1％）だった。

「M−1グランプリ2025」は21日、都内で行われ、結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。ドンデコルテ、エバースとの最終決戦を制した。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。きむらバンド（35）と赤木裕（34）の2人は、16年3月9日にコンビを結成した。

昨年の平均世帯視聴率は関東地区で18・0％、関西地区で25・5％だった。