JR¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢»³ÍÛËÜÀþ¤ÎÉ±Ï©±Ø¡Á±Ñ²ìÊÝ¡Ê¤¢¤¬¤Û¡Ë±Ø´Ö¤Ë¡Ö¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à¡Ê¤Æ¤¬¤é¤ä¤Þ¤Ø¤¤¤ï¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë±Ø¡×¤ò³«¶È¡£ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤Ï¤ê¤Þ¡×¤ÎÄä¼Ö±Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à±Ø¡×¤¤¤è¤¤¤è³«¶È¡ª
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à±Ø¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à¡×¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë±Ø¤Ç¡¢É±Ï©±Ø¤È±Ñ²ìÊÝ±Ø¤Î´Ö¡¢É±Ï©±Ø¤«¤éÀ¾¤Ø1.8¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¶¶¾å±Ø¼Ë¤È¤·¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤Ï¤ê¤Þ¡×¤¬¾å²¼4ËÜÄä¼Ö
¿·±Ø¤Î¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à±Ø¤Ë¤Ï¡¢¿·²÷Â®¡¦²÷Â®¡¦ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤Ï¤ê¤Þ¡×¤¬Ää¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£»ØÄêÀÊÆÃµÞ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤ÊÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¼çÍ×±Ø¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯½©¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤á¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹±Ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¼êÊÁ»³Ê¿ÏÂ¸ø±à±Ø¡£ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤Ï¤ê¤Þ¡×¤ÎÄä¼Ö¤â·è¤Þ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î³«¶È¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
