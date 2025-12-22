パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区のイスラエル兵を撮影した動画の一コマ/From Social Media

（CNN）イスラエル軍の兵士が20日、イスラエル占領下のパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の町カバティヤで、兵士に向かって「ブロックを投げつけた疑い」のあるパレスチナ人を射殺した。イスラエル軍が発表した。

CNNが確認した映像には、兵士が近くから少年を撃つ様子が映っている。軍は当初の声明では「疑い」という言葉は使わず、この人物が「兵士に向かってブロックを投げつけた」としていた。

パレスチナ保健省は、当局の情報として、死亡したのはラヤン・ムハンマド・アブドゥル・カデル・アブ・ムアラさん（16）だと発表した。遺体は現在もイスラエル側にあるという。

SNSで共有され、CNNが場所を特定した26秒間の防犯カメラ映像には、イスラエル軍がアブ・ムアラさんを撃ったとみられる瞬間が映っている。動画では、路地にいる人物が、角の陰にしゃがみこんでいるヘルメット姿の兵士2人に歩いて近づく。この人物が角に近づこうとした瞬間、1人の兵士が銃を構えて至近距離から発砲。この人物は後方に倒れた。

イスラエル軍は当初の声明で、兵士が「テロリスト」に襲われたとしていた。映像は発砲の18秒前の様子が捉えられており、その間、少年がいた路地から何かが投げられた様子は確認できない。だが左手は不明瞭だ。映像を撮影した人物や公開の経緯、撮影開始前の状況は明らかになっていない。

イスラエルの地元メディアは20日、アブ・ムアラさんの死亡後に撮影された、左手にコンクリート片を握っているとされる写真を掲載した。CNNは、その写真が防犯カメラ映像の人物と同一かどうか確認できていない。

パレスチナ赤新月社は、イスラエル軍が救急隊員の現場への接近を阻んだと明らかにした。CNNが位置を特定した複数の映像では、緊急灯を点灯させた救急車が、発砲現場から約200メートル離れた地点で停止している様子が確認できる。

この映像と救急隊が現場に到着できなかったとの主張についてコメントを求めると、イスラエル軍は、20日にイスラエル軍兵士に向かってブロックを投げつけた疑いのあるパレスチナ人が撃たれたとし、この事案を調査していると明らかにした。