21日にテレビ朝日系で生放送された漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2024」（後6・30）の平均世帯視聴率は16・2％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが22日、分かった。

ABCで放送された関西地区の平均世帯視聴率は24・4％だった。また最高瞬間視聴率は午後10時5分の29・0％（関東は同時刻で19・0％）。たくろうの優勝が決まった場面だった。

令和ロマンが連覇を達成した昨年大会の平均世帯視聴率は、関東が18・0％、関西が25・5％だった。

今年は初めて決勝に進んだ「たくろう」がファイナルラウンドでは「エバース」、「ドンデコルテ」を破って初優勝し過去最多1万1521組の頂点に。審査員9人中、8人が「たくろう」を選び、唯一、山内だけが「ドンデコルテ」。ファーストラウンドで圧倒的な存在感を見せた「エバース」との三つ巴決戦で、見事な大逆転劇を演じた。

審査員は9人で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）が務めた。

【M―1グランプリ 近年の視聴率】

＜世帯視聴率＞

2015年（第11回）関東＝17・2％ 関西＝21・4％

2016年（第12回）関東＝13・5％ 関西＝23・8％

2017年（第13回）関東＝15・4％ 関西＝24・0％

2018年（第14回）関東＝18・8％ 関西＝28・2％

2019年（第15回）関東＝17・2％ 関西＝26・7％

2020年（第16回）関東＝19・8％ 関西＝29・6％

2021年（第17回）関東＝18・5％、関西＝28・8％

2022年（第18回）関東＝17・9％、関西＝30・1％

2023年（第19回）関東＝17・2％、関西＝28・0％

2024年（第20回）関東＝18・0％、関西＝25・5％

＜個人視聴率＞

2015年（第11回）関東＝11・3％ 関西＝14・4％

2016年（第12回）関東＝9・5％ 関西＝16・5％

2017年（第13回）関東＝10・0％ 関西＝16・3％

2018年（第14回）関東＝12・8％ 関西＝19・6％

2019年（第15回）関東＝11・7％ 関西＝18・7％

2020年（第16回）関東＝13・4％ 関西＝21・7％

2021年（第17回）関東＝12・6％、関西＝20・1％

2022年（第18回）関東＝12・1％、関西＝21・6％

2023年（第19回）関東＝12・2％、関西＝21・4％

2024年（第20回）関東＝12・7％、関西＝18・4％