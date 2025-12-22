ファミリーマート、松平健さんとのコラボ「ファミマツケン」詳細公開！オリジナルデザインのブロマイドやステッカーが登場。ハローキティコラボグッズも
ファミリーマートは、12月22日より開催する松平健さんとの年末年始のコラボキャンペーン「ファミマツケン」の内容を一挙公開した。
「ファミマツケン福袋」に続いて、12月22日からはファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント※」で、松平健さんのオリジナルデザインブロマイドやステッカー全6種類が発売される。また、12月26日からは、対象商品を2個同時に買うとオリジナルグッズがもらえるキャンペーンが展開されるほか、松平健さんとハローキティのコラボレーショングッズも発売される。
さらに、「ファミマオンライン」では、アクリルスタンドなど、新春の喜びを彩る松平健さんとのコラボレーショングッズの予約受付が開始される。
※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。
ファミマプリント「一家に一枚マツケンプリント！ファミマツケン印刷まつり」
証明写真ガイドラインのデザインを松平健さんのさまざまな表情で再現したものや、年賀状にもぴったりの「マツケンタウロス」など、バラエティに富んだファミマオリジナルデザイン全6種類が登場。ブロマイドかステッカーで印刷できる。
【サイズ】L判・2L判
【仕様】ブロマイド/ステッカー ※用紙を選択できます
【価格】ブロマイド L判：300円 2L判：400円、ステッカー L判：400円 2L判：600円
【発売期間】12月22日（月）10時～2026年1月31日（土）23時59分
【発売地域】全国
【販売方法】ブロマイド：ランダム式 ステッカー：選択式
【内容】全6種類から好きなサイズで、ブロマイドやステッカーとして印刷できる。
※画像はイメージです。
※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。
※本商品は標準税率（10％）対象商品です。
対象商品を2個同時に買うとおめでたいデザインのタオルやハンコがもらえるキャンペーンを開催！
お菓子などの対象商品を2個同時購入すると、おめでたいデザインの「踊るお年賀タオル」か「踊るマツケンハンコ」が1個もらえるキャンペーンが実施される。
さらに、ファミペイを提示して「菓子コース対象商品」を買ってスタンプをためると、上様からのお年賀ギフトとして「人形町今半 お肉カタログギフト」や、ファミマポイント100円相当がもらえるキャンペーンも開催される。
【キャンペーン期間】
12月26日（金）10時 ～ 2026年1月12日（月）
景品詳細【踊るお年賀タオル＜全3種＞】
「マツケンサンバII」の歌詞に合わせて「フジサンバ」、「踊り明かしタイ」、「カルにゃバル」がデザインされた福々しいハンドタオル。全3種から好きなデザインを選べる【踊るマツケンハンコ＜全3種＞】
年賀状や手帳、カレンダーに押すのに便利な、松平健さんのイラストが入ったユニークなスタンプ。「サンバ」、「ビバ」、「オレ！」など、メッセージ付きのハンコで、新年のコミュニケーションを楽しく彩る
ファミペイスタンプ企画
【実施期間】
・キャンペーン期間：12月26日（金）～ 2026年1月12日（月）
・応募期間：12月26日（金）～ 2026年1月16日（金）
スタンプ5個
上様からのお年賀ギフト「人形町今半のお肉カタロギフト」（3名）
スタンプ1個
ファミマポイント100円相当：1,000名【対象商品の目印】
このショーカードがついた商品が対象となっている
松平健さん×ハローキティのコラボグッズを発売
人気再熱中の“平成ギャル”をテーマに、松平健さんとおそろいの着物をまとったハローキティのオリジナルデザインアイテムがラインナップ。ラメやホログラムをふんだんにあしらい、カラフルに仕上げられている。
「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」
価格：976円
発売日：12月26日（金）～なくなり次第終了
素材：アクリル・ポリエステル
発売地域：全国約2,500店舗
「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」は、平成に大ブームとなったしっぽ風チャームを付けたアクリルキーホルダー。全3種類からランダムで販売される。
「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」
価格：854円
発売日：12月26日（金）～なくなり次第終了
素材：紙、PP
発売地域：全国約2,500店舗
スマホケースに挟めるサイズの「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」は、ホログラムでキラキラに仕上げられている。
□「キャラクターくじ・エンタメ雑貨など」のページ
※画像はイメージです。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
ファミマオンライン限定マツケングッズが登場！
キャンペーンの開催を記念し、「ファミマオンライン」にてマツケングッズが期間限定で予約販売される。特別デザインの「アクリルスタンド」や、お馴染みのポーズからレアな表情まで楽しめる「缶バッジセット」、「トートバッグ」など、ファミマオンライン限定のオリジナルグッズが多数ラインナップしている。
【予約受付概要】
予約申込期間：12月26日（金）10時～2026年1月31日（土）23時59分
商品お渡し期間：5月17日（日）10時～5月30日（土）23時59分
□「ファミマオンライン限定 マツケングッズ」予約ページ
※商品予約ページは12月26日（金）10時に表示される。
ファミマオンライン限定 マツケングッズ 内容詳細
キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド
価格：各2,200円
申込期間：12月26日（金）10時～2026年1月31日（土）23時59分
ゴールドラメが入ってゴージャスなマツケンアクリルスタンド。「ビバ！サンバ！」、「オレ！」の2種類が展開する。
「ビバ！サンバ！」サイズ：約140×45mm（高さ×幅）
「オレ！」サイズ：約140×90mm（高さ×幅）
キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド 2 種セット～回るマツケン台座付き～
価格：4,950円
申込期間：12月26日（金）10時～2026年1月31日（土）23時59分
マツケンアクリルスタンド2種と回転する台座のセット商品。回転する台座にマツケンアクリルスタンドを差し込み回転させることができる。
回転する台座
証明写真風缶バッジセット
価格：3,300円
申込期間：12月26日（金）10時～2026年1月31日（土）23時59分
サイズ：約80×53mm（縦×横）
マツケンの証明写真風缶バッジ6個セット。顔が暗い缶バッジは蓄光仕様となっている。
マツケンオーロラトートバッグ
価格：4,400円
申込期間：12月26日（金）10時～2026年1月31日（土）23時59分
サイズ：約410×290×100mm（縦×横×奥行）
おちゃめなマツケンが印刷されたオーロラ仕様のクリアバッグ。便利なアクリルスライドミラー付きで、アクリルスライドミラーはミラーボール風となっている。
※画像はイメージです。
□注文方法詳細ページ
