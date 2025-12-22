“M-1司会”上戸彩の後輩・高橋ひかる「先輩の背中を見て…」M-1応援生配信に

女優の高橋ひかる（24歳）が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。事務所の先輩で「M-1グランプリ」の司会をしている上戸彩について「もう先輩の背中を見てここに私もちょっとお邪魔させていただいて」と語った。



マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信が行われ、司会の上戸彩が登場すると事務所の後輩である高橋が「先輩！大先輩です」と喜ぶ。



ヒコロヒーが「事務所の大先輩はあっち（会場）で、自分はこっちにいるってどんな気持ち？」と尋ねると、高橋は「いやいや、もう、先輩は先輩ですからね。もう先輩の背中を見てここに私もちょっとお邪魔させていただいて」と語った。