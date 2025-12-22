南野拓実が負傷交代

海外サッカー、フランス1部モナコの日本代表FW南野拓実は現地時間21日、オセール戦に先発出場。前半に負傷交代した。担架で運ばれる様子に、日本のファンは心配している。

前半34分。ピッチに倒れ込んだ南野。自分では起き上がれず、担架に乗せられてピッチを後にした。チームメートも心配そうに駆け寄るも、南野は両手で顔を押さえていた。

現地メディアなどでは膝の負傷と報じられる中、ネット上では日本のファンから悲鳴が上がっている。

「え……南野……？」

「南野、嘘だろ」

「遠藤、鎌田に続いて南野まで…センターラインの負傷が続いてるなぁ」

「南野重症そうなのが辛すぎる」

「南野のケガショックすぎて声が出ない」

「南野軽傷であってくれ」

南野は日本代表として73試合に出場し、26得点。森保ジャパンでも不可欠な存在となっている。イングランドでは現地時間14日にクリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地がハムストリングの負傷で8週間から最大10週間の離脱と英公共放送「BBC」などで報じられていた。



（THE ANSWER編集部）