冬は【ユニクロのフリース】が手放せない！ 大人の味方♡「優秀アイテム」

いよいよ本格的な冬に突入。少しでも暖かく過ごしたいなら、保温性のあるフリース素材のアイテムを取り入れてみて。今回は、おしゃれさんたちが愛用している【ユニクロ】の「フリースアイテム」に注目しました。カーディガンやネックウォーマーなど、寒さが厳しい日の救世主になってくれそう。冷え込みが厳しくなる前に、早めのゲットがおすすめです。

オンにもオフにも◎ もこもこのフリースカーディガン

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\1,290（税込・セール価格）

ちょっとそこまでのお出かけや、車移動の時などにぴったりなのがこちらのカーディガン。すっきりとしたノーカラーなので、タートルネックやハイネックインナーとも好相性。程よい厚みがあってアウター感覚で着られるだけではなく、寒さが厳しい時期にはミドラーとしても使いやすい優れもの。

ドロスト仕様で使いやすい！ フリースネックウォーマー

【ユニクロ】「ヒートテックファーリーフリースネックウォーマー」\1,500（税込）

吸湿発熱機能を持つフリース素材が使用されたネックウォーマー。表地はファーライクな素材感で、きれいめにもカジュアルにも馴染みやすく、冬の毎日コーデで手放せなくなるかも。ドロスト仕様でキュッと絞れるため、風の侵入も防げそうです。コーデの引き締め役になるブラックのほか、清潔感のあるオフホワイト、上品なベージュの全3色をラインナップ。

