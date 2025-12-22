動物病院の中の机の上を見てみると...？大胆にへそ天で眠る猫を発見！まさかの場所であまりにも無防備な寝姿だった猫が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「見事なへそ天」「野生のかけらもありませんね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：動物病院で保護された猫→馴染みすぎた結果…思わず笑う『大胆な寝相』】

大胆な寝相と驚きの寝場所

Xアカウント「大師前どうぶつ病院」に投稿されたのは、茶トラ猫の『しんべえ』くん。数年前に怪我をしていたところを投稿主さんの動物病院で保護されたとのこと。

動物病院といえば、治療などの目的で来院するため、動物によっては苦手な子もいるでしょう。しかし、すっかり馴染んでしまったというしんべえくん。リラックスしすぎて机の上でへそ天をして豪快に眠っていたのだとか！パソコンや機材の間にあるスペースで寝転んでいたというしんべえくん。きっとお仕事で使用するスペースなのでしょう。それでも、しんべえくんが寝ているところにはブランケットが敷いてあり、投稿主さんたちの優しさと愛が伝わってきました。

人の温かさが溢れる空間に居心地の良さを感じているのでしょう。他の投稿でもしんべえくんがたびたび寝てしまっている姿を目にしました。あまりにも無防備な姿で寝ているしんべえくんがとても微笑ましかったです。人の優しさに触れて、安心できる場所を見つけたしんべえくんなのでした。

安心できる場所

お仕事スペースで豪快に眠るしんべえくんを見た方たちから「幸せそう」「リラックスしてますね～」などの声が寄せられていました。

たとえ病院だとしても、愛と優しさで接してくれる投稿主さんたちがいるところが、しんべえくんにとっての安心できる場所になっているということに感動しました。

Xアカウント「大師前どうぶつ病院」では、しんべえくんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。きっと今日もしんべえくんは大胆に寝ていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「大師前どうぶつ病院」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。