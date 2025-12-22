全日本選手権で岡万佑子が6位

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は、19〜21日に東京・代々木第一体育館で行われた。女子で6位と躍進した16歳・岡万佑子（木下アカデミー）に注目が集まっている。

岡は21日のフリーで、冒頭のルッツ─トーループの連続3回転を決めると、トリプルアクセルも成功。明るい将来を予感させる好演技で観衆を魅了し、6位に入った。

19日のショートプログラム（SP）でもトリプルアクセルに成功。SPで着用していた、クジャクがあしらわれた青と緑の衣装などがX上のファンの注目を集めた。

「岡選手の孔雀は先々週JGPFで見た時よりも更に可愛らしくエレガントな美しい孔雀だったな」

「日本人離れした体型に3Aに孔雀スピンおもろ」

「クジャクの美しさを表現したプロとのことだけど大人っぽい表情も相まって素敵」

「ただ美しいだけでなく少し攻撃的で野生的なクジャク」

「孔雀にやられて岡さんイチ押しになっちゃった」

「音楽と振り付け、孔雀の衣装すべてに魅了される」

岡は2009年9月13日生まれの16歳。今季はジュニアグランプリシリーズのアンカラ大会で優勝し、全日本ジュニア選手権は2位。全日本6位で、来年3月の世界ジュニア選手権（タリン）の代表に決定した。



（THE ANSWER編集部）