医学的知見とボディビル理論が融合！ドクタームスクルスラボ

ドクタームスクルスラボは、現役の心臓血管外科医である華山直二氏が代表を務める、医学的知見とボディビル理論を融合させたトレーニングカウンセリングラボです。

「医師が自らの体で科学的トレーニングを証明する」という信念のもと、医学的な検査データに基づいたパフォーマンス最大化のための身体づくりをサポートする施設が誕生しました。

ドクタームスクルスラボ

所在地：東京都新宿区四谷坂町12-10 エスセナーリオ102 オクトパスジム内

入会金：無料キャンペーン実施中（2026年9月末日まで）

サービス内容：医学的データに基づくトレーニングカウンセリング

心臓血管外科医として30年以上のキャリアを持つ華山氏が、50歳を過ぎてからボディビル競技に挑戦し、57歳で大会優勝を果たした経験を凝縮。

血液データや体組成、血糖変動といった医学的なエビデンスをもとに、一人ひとりに最適な身体づくりを提案します。

年齢を重ねても進化できることを証明した現役医師による、説得力のある伴走カウンセリングを体験できる貴重なスポットです。

基礎コース

医療機関での採血結果をもとに、医学的根拠に基づいた安全で効果的な健康管理トレーニングを提供。

自身の体質や健康状態を客観的な数値で把握し、無理なく効率的に目標へ近づくためのプログラムを構成します。

血糖モニターコース

24時間リアルタイムで血糖値データを取得し、個々の血糖値パターンを詳細に分析する先進的なコース。

データに基づいた最適な食事管理とトレーニングプログラムの提供により、理想のパフォーマンスを発揮する身体づくりを追求します。

医療のプロフェッショナルが科学的な視点で身体の進化をサポートする、かつてないスタイルのカウンセリングラボ。

自身の体を知り尽くした医師によるアドバイスは、健康維持から本格的なボディメイクまで、幅広いニーズに応える確かな指針となります。

ドクタームスクルスラボの紹介でした。

