根元ふんわり毛先しっとり！Global Style Japan「LUFT(ルフト)」ハイドロセラミドシリーズ

ヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」から、水分感そのものを設計するという新発想の「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」が2025年12月22日に仲間入りしました。

高保湿という概念を超え、水分の与え方を見直した独自の処方で、みずみずしくさらりとした理想の髪質を叶える新シリーズの到来です。

Global Style Japan「LUFT(ルフト) ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」

発売日：2025年12月22日

価格：オープン価格

容量：各450mL

販売場所：公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Qoo10ほかECモール

これまでの「うるおいを重ねるケア」や「重くなる高保湿」への違和感から開発された新シリーズ。

根元はふんわりと立ち上がり、毛先はしっとりまとまる、相反する心地よさを両立しています。

髪全体に水分を行き渡らせて逃さない「ハイドロセラミド設計」が、時間が経っても続く快適さを実現。

LUFT ケア＆デザイン ハイドロセラミドシャンプー LZ

水分の「量」ではなく「与え方」に着目し、髪の内側から水分を受け止める準備を整えるシャンプー。

ベタつきを感じにくい軽やかな洗い上がりで、指通りのよいなめらかな髪へと導きます。

清潔感あふれる洗いたてのリネンのような、クリアリネンの香りがバスタイムを彩るひととき。

LUFT ケア＆デザイン ハイドロセラミドトリートメント LZ

コメ発酵液による発酵ケアで水分を引き込む土台を作り、セラミド保湿で髪表面を包み込みます。

行き渡った水分を逃さずキープすることで、乾燥による広がりを抑えつつ重さを残さない仕上がり。

水分蒸発を防ぎながら、みずみずしさと軽やかさを両立させる独自の処方設計が魅力です。

ブランド累計販売本数140万本の知見を活かし、さらなる進化を遂げたLUFTの新シリーズ。

与えるだけではない、緻密に計算された水分感設計が、自分らしい「素髪」の美しさを引き出します。

毎日のスタイリングがより心地よく、楽しくなるような新しいヘアケア体験に注目です。

Global Style Japan「LUFT(ルフト) ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」の紹介でした。

