日本フットボール界に新たな歴史の扉が開かれる。社会人アメリカンフットボール・Ｘリーグの強豪として知られるオービックシーガルズは２２日、来年１月５日から米フロリダ州ネイプルで開催される「第１５回 ナショナル・スカウティング・コンバイン（ＮＳＣ）」に、所属するＤＬショーントゥローター礼と、来春加入予定のＷＲ溝口駿斗（関西大）の２人が正式招待されたと発表した。同コンバインへの日本人選手の参加は、史上初めて。

今回、挑戦するのは、異なるバックグラウンドを持つ２人の若武者だ。ＤＬのトゥローターショーン礼は関西学院大で４連覇に貢献し、２０２４年のパールボウルで勝負を決めるＱＢサックを炸裂させるなど、圧倒的な存在感を見せつけた。今回の渡米は、単なる挑戦ではなく「リベンジ」の場でもある。ショーンは「ＮＳＣは自分の実力をアメリカのスカウトに見せるいい機会なので、参加できることに感謝して、アピールできるように頑張ります」と決意表明。「昨年のフラボウルでは思うような結果を残せなかったので、今回はあの時から成長していることを、実践することで証明します」。過去に招待された米大学オールスター戦「フラボウル」での経験を糧に、確かな成長を世界に示す。

もう１人は、関西大での活躍を経て、来春のオービック加入が決まっているＷＲ溝口駿斗。Ｘリーグデビューを前に、米国の舞台でその実力を試すこととなる。溝口は「今回、ＮＳＣに参加できることを大変光栄に思っています。日々支えてくださっている指導者やチームメイト、関係者の皆さまへの感謝を胸に、フィールド上で自分の強みを示したいです。この舞台で結果を残し、次のステージにつながる評価を勝ち取れるよう、全力を尽くします」とコメントした。

ＮＳＣは、ＮＦＬやＣＦＬ（カナダ）、ＵＦＬ（ユナイテッドフットボールリーグ、春開催のプロリーグ）などが「隠れた才能」を発掘するために注視するイベントだ。従来は「米国人選手がＸリーグなどの契約を勝ち取るための登竜門」としての位置づけだったが、今回の２人の挑戦で、日本選手にとって新たな流れが生まれる可能性がある。５日間のプログラムでは、レーザー計測や１ｏｎ１に加え、オールスターゲームを予定する。日本のフットボール選手が持つ可能性を世界に示す試金石となる。