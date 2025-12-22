100年の歴史を刻む旧映画館が発信！上土シネマミュージアム「公式SNSアカウント」

上土シネマミュージアムが、公式SNS（X・Instagram）アカウントを新たに開設し、本格的な情報発信を開始しました。

長野県松本市で100年以上の歴史を誇る旧映画館を活用した、レトロ体験型ミュージアムの魅力を多角的に伝えます。

上土シネマミュージアム「公式SNSアカウント」

開設日：2025年12月

施設所在地：長野県松本市大手4丁目10-12

公式SNS：X（旧Twitter）、Instagram

かつて地域で親しまれた映画館を保存活動を経て再生させた、貴重な文化施設。

館内では映画文化の歴史や当時の空気感を五感で体験できる展示が展開されています。

世代を超えた記憶と物語を未来へとつなぐ、新たな発信の形に注目です。

上土シネマミュージアム 公式X（旧Twitter）

ミュージアムの日常風景や舞台裏、最新のイベント情報をリアルタイムで発信。

映画館建築の美しさや、上土エリアの街並みの魅力も届けられます。

上土シネマミュージアム 公式Instagram

映画文化にまつわるエピソードを、視覚的なアプローチとともに紹介。

松本城下町の情緒あふれる風景とともに、ミュージアムの世界観を身近に楽しめます。

歴史ある旧映画館の息吹をデジタルで発信する新たな試み。

公式SNSを通じて、レトロな映画文化の魅力をより深く、より多くの人が共有できる機会となります。

上土シネマミュージアム「公式SNSアカウント」の紹介でした。

