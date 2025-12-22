サンドウィッチマン伊達みきお（51）が21日までに自身のブログを更新。宮城県出身の著名人24人を集めた、第1回宮城県人会開催したことを報告した。

伊達は「前々から、僕がずーっとやりたいと言っていた宮城県人会がようやく開催されました!!やったー!場所は、東京白金台・八芳園!!最高の会場で、最高の料理を、最高の同郷仲間と共に最高の時間を過ごせました!」と喜びいっぱいに報告した。

続けて「東京・宮城県人会の役職が決まりました。。というか、僕が勝手に決めました（笑）名誉会長…鈴木京香さん。総監督…森公美子さん。総幹事長…山寺宏一さん。手品師…マギー審司さん」と明かし「芸能を中心に、東京で頑張ってる宮城県人という事で、基本的には僕が連絡出来る範囲でお声がけさせて頂きました。勿論、お仕事や体調不良で参加が難しくなった方々も沢山いらっしゃいました。まだまだ、東京には沢山の同郷の方々が頑張ってますね」とつづった。

また「集合写真を撮りました!」と各界の著名人のそろった集合写真を投稿しし「下段右より。サンドウィッチマン伊達、岸孝之さん、荒川静香さん、高橋ジョージさん、鈴木京香さん、森公美子さん、佐藤由規さん、熊谷和徳さん。中段右より。山寺宏一さん、サンドウィッチマン富澤、久保史緒里さん、佐々木莉佳子さん、餠田コシヒカリさん、菅原茉椰さん、宮藤官九郎さん、マギー審司さん、中川晃教さん。上段右より。エバース佐々木くん、狩野英孝、千葉雄大くん、島崎信長さん、八乙女光くん、おかやまはじめさん、かの香織さん、菅原大吉さん」とメンバーを紹介した。

さらに「今回、残念ながら欠席の連絡を頂きました中村雅俊さん、稲垣潤一さん、遊佐未森さん、大友康平さん、佐々木主浩さん、羽生結弦さん、宮世琉弥くん、パンサー尾形、八重樫幸雄さん……そして今回、連絡が繋がらなかった生島ヒロシさん。また、必ず開催しまーす!」と呼びかけた。