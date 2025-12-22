レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。辻門アネラ（31）とのツーショットを公開した。

央川は「今日はau TOM'Sファン感謝祭でした。今シーズンもチームを応援してくださった皆さんと改めて3連覇をお祝いできて嬉しかったし、監督やドライバーさんのトークも大爆笑だった」と報告。

続けて「3年間auレースアンバサダーとして一緒に活動してきたアネラちゃんの引退は寂しいけど、今後はうどん屋さんになるかもしれないらしい 笑。最後までたくさん笑わせてくれてありがとう 笑笑」とつづり、今シーズンでレースアンバサダーを卒業することを発表している辻門アネラ（31）と並んだショットを披露した。

そして「短い時間でしたが感謝祭を一緒に盛り上げてくださったファンの皆さんありがとうございました」と感謝をつづった。

この投稿に「可愛すぎ」「ステキスタイル！」「2人とも楽しそうでコスお似合いで美人で可愛い」「サイコーのコンビ」「最高のツーショットですね」「美人2人組やね」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。