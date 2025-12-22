三浦翔平＆おばたのお兄さん、timeleszとクリスマス会 ロマンティックなせりふを放つ罰ゲームも
俳優・三浦翔平とお笑い芸人・おばたのお兄さんが、きょう22日放送の日本テレビ系バラエティー『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29）に出演する。
【場面写真】クリスマスのカチューシャをつけて…ほほ笑むtimelesz
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を届ける。同企画は、今をときめく人気者が、タイムレスナックで素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人の本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
今夜のゲストは、家族でグループの大ファンだという三浦と、三浦の親友・おばたのお兄さん。男だらけのクリスマス会として、クリスマスシーズンにぴったりの特別企画を開催する。スナックといえば、やっぱりカラオケということで、今回はタイムレスナックのオリジナル企画「ワンワードカラオケ」に全員で挑戦する。
このゲームは、挑戦者だけに聞こえる課題曲の歌詞の中から、お題になっているワンワードだけを挑戦者は歌い、そのワンワードの歌声と表情、体の動きだけで、曲のタイトルをチームメイトに伝えなければならない。ワンワード以外の部分は口パクと身振りのみで発声が一切禁止されている。ゲームスタート直後、ゲストの三浦とおばたのお兄さんも大盛り上がり。極限の表現力対決ともいえるこのゲームを制するのは誰なのか。
ゲームの敗者には、飲めばロマンティックなせりふが言いたくなるという「魔法のシャンパン」通称「ロマシャン」を使った罰ゲームが待ち受ける。敗者は、ロマシャンの力を借りて、カメラに向かってお題に沿ったロマンティックなせりふを披露しなくてはならない。
ロマンティックなシチュエーションに「すげえ変な汗かいてきた！」と戸惑いを隠せない一同。ロマンティックな罰ゲームの餌食になったのは誰なのか。
【場面写真】クリスマスのカチューシャをつけて…ほほ笑むtimelesz
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を届ける。同企画は、今をときめく人気者が、タイムレスナックで素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人の本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
このゲームは、挑戦者だけに聞こえる課題曲の歌詞の中から、お題になっているワンワードだけを挑戦者は歌い、そのワンワードの歌声と表情、体の動きだけで、曲のタイトルをチームメイトに伝えなければならない。ワンワード以外の部分は口パクと身振りのみで発声が一切禁止されている。ゲームスタート直後、ゲストの三浦とおばたのお兄さんも大盛り上がり。極限の表現力対決ともいえるこのゲームを制するのは誰なのか。
ゲームの敗者には、飲めばロマンティックなせりふが言いたくなるという「魔法のシャンパン」通称「ロマシャン」を使った罰ゲームが待ち受ける。敗者は、ロマシャンの力を借りて、カメラに向かってお題に沿ったロマンティックなせりふを披露しなくてはならない。
ロマンティックなシチュエーションに「すげえ変な汗かいてきた！」と戸惑いを隠せない一同。ロマンティックな罰ゲームの餌食になったのは誰なのか。