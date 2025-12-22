モデルの斎藤恭代（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿に反響が寄せられている。

齋藤は「2026年壁掛けカレンダーお渡し会に来てくれた皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、黒のドレス姿でデコルテ＆美脚を披露した。

続けて「2026年も皆さんに沢山の幸運が訪れますように。このカレンダーを飾って一緒に思い出を作って行きましょう」と呼びかけた。

そして「今日来れなかった方は是非オンラインサイン会にてお会いしましょう！！ オンラインサイン会のみ、お客様の誕生日に『おめでとう』のコメントを記入の特典がございますので是非チェックしてみてね」と伝えた。

この投稿に「めっちゃ可愛い」「女神さまー」「美脚さんですね」「黒ドレスコーデ完璧すぎです」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。