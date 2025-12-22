『木梨憲武のスポーツKING！』出場者第2弾解禁 水谷豊、小栗旬、相葉雅紀、最強女子プロ軍団ら登場【コメントあり】
テレビ朝日は、来年1月2日に『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』を放送する。同局系では毎年『とんねるずのスポーツ王は俺だ！！』を放送してきたが、2026年は木梨憲武が“夢のスポーツ対決”をプロデュースする。このたび、番組で行われる競技＆出場者第2弾が解禁された。
【写真】夢の共演！超豪華な出演者たち
《ゴルフ対決》には水谷豊、小栗旬、小泉孝太郎、そして『相葉ヒロミのお困りですカー？』のヒロミ＆相葉雅紀、野球界のレジェンド、最強女子プロゴルファー軍団らが大集結する。
《ゴルフ対決》では、木梨とともに“チーム旅する相棒”をけん引する存在として、ドラマ『相棒』（毎週水曜 後9：00）で杉下右京を演じる水谷が、劇中そのままの衣装で登場。「『今年が最後』と言いながら、3年連続で…」と出演への戸惑いを口にしつつも、どこかうれしそうな表情をのぞかせる。また、「唯一のレギュラー番組！」と意気込む小栗旬も参戦し、この顔ぶれでなければ新年を迎えた気がしないという声が聞こえてきそうな布陣が実現した。さらに、木梨自らが「電話したら、ボストンから来てくれた！」と交渉した野球界のレジェンド・松坂大輔も登場。プロ並みのゴルフの腕前で知られる松坂が、どのようなプレーを見せるのかにも注目が集まる。
これに対するのが、『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜 後7：00）からヒロミと相葉雅紀が率いる“チーム相葉ヒロミ”。木梨の「対戦相手を探している」という“お困りごと”を解決するべく、番組おなじみのそろいのつなぎ姿で緊急参戦する。「ゴルフ大好き！」と目を輝かせる小泉、「この日のために生きている！」と鼻息荒く語る元千葉ロッテマリーンズの里崎智也も加わり、真剣勝負に挑む。
《ゴルフ対決》を華やかに彩る女子プロゴルファー陣も超豪華だ。2019年「全英女子オープン」優勝の渋野日向子、2025年「全英女子オープン」でメジャー自己最高2位となった勝みなみ、2024年の米女子ツアー「アムンディ エビアン選手権」で悲願のメジャー制覇を果たした古江彩佳が“チーム旅する相棒”に。一方、“チーム相葉ヒロミ”には、2015年・2016年賞金女王のイ・ボミ、今季初優勝を含む4勝を挙げて2025年の賞金女王に輝いた佐久間朱莉、2025年からアメリカツアーに参戦し、日本人最速となる5戦目で初優勝を遂げた竹田麗央と、新旧の年間女王がそろい踏みする。
さらに、《浮島WBC（ウォーター・ボール・キャッチング）対決》では、打ったボールを浮島で待ち構えるキャッチング部隊がキャッチできれば得点となり、最も遠い“超人島”でキャッチできれば高得点という特別ルールで対決が行われる。キャッチング部隊には、遠藤章造（ココリコ）、元プロ野球選手の糸井嘉男、おばたのお兄さん、オラキオ、高岸宏行（ティモンディ）、エバース、バッテリィズ、キンタロー。、XENO（金の国、旧芸名：渡部おにぎり）、KIMI（DA PUMP）ら、野球が得意な総勢12人が集結。中でも糸井は「超人島は超人が守ります！」と宣言し、最奥の島へ。渋野や佐久間ら女子プロが正確無比なショットを披露する一方で、小栗はおばたのお兄さんを狙い撃ち。「キャッチできなければネタは封印します！」と宣言するおばた。水谷豊の「オーイ!!」というコール＆レスポンスが青空に響き渡るなど、大盛り上がりの展開となる。
続く《スピード・ゴルフリレー》では、ボールを打ったらダッシュし、次の選手へバトンをつなぎ、カップインまでの時間を競うスピード勝負が展開。普段は走る姿を見ることの少ない女子プロたちが、飛距離とスピードを兼ね備えた活躍を見せる中、イ・ボミにまさかの悲劇が起こる場面も。ケガで走れない松坂に代わり、木梨が招集したのは、2025年「東京世界陸上」で400メートルリレーの日本アンカーを務めた鵜澤飛羽。前競技でのアクシデントを反省し、「取り返します！」とリベンジを誓い、圧倒的スピードでゴルフ場を駆け抜ける。相葉も「（走るのが）本当にきつかった！」と苦笑いを見せ、順調だった木梨には大ハプニングが襲いかかる。
最終ホールの《ドラコン対決》では、各チームが一人ずつドライバーでティーショットを行い、合計飛距離で勝敗を決定。相葉は気合十分の素振りから豪快な一打を放ち、水谷豊とヒロミは木梨の「本番！ ヨーイ…スタート！」の合図でクラブを振り下ろすが、結果は明暗が分かれる。木梨自身もショット後に「違う、違う、全然違う!!」と天を仰ぐなど、三者三様の“筋書きのないドラマ”が展開される。
■ヒロミ コメント
ノリちゃんが、一人で困ってるっていうんで、相葉君と“お困りごとを解決”しに来ました（笑）。相葉君も「それじゃ、一緒に助けに行きましょう！」となってね。とても楽しかったです。《ドラコン対決》も、すごかったですね。新年から“観たらいいことありそう！”って気にさせてくれるのではないでしょうか。うちのチームに関しては、本当にみんな頑張ってくださったと思います。プロの方々の能力のすごさ、芸人、製作スタッフの《根性》をぜひ楽しみに観ていただければと思います！
■相葉雅紀 コメント
“お困りごと”があるということでヒロミさんと駆けつけました！ゴルフは好きで、久しぶりにゴルフ場の澄んだ空気も感じられたこともあり、逆に自分が楽しい1日を過ごさせていただきました。
《スピード・ゴルフリレー》では、久しぶりに全力疾走したので、本当にきつかったです（笑）ただ、チームワークを発揮してプレーできたことは嬉しかったです！ヒロミさんのナイスショットもぜひお見逃しなく！
■渋野日向子プロ コメント
みんな個々に頑張っていましたし、ハプニングもあったり（笑）で、見どころの多い収録になったと思います！浮島の芸人さんたちもすごい人数で、カメラの台数も多かったですし、とても楽しい1日になりました。2025年はしんどい年でもありましたが、すごくいい経験を積めた年だったと思います。2026年もより自分らしく、さらに上を目指して頑張りたいと思います！
■佐久間朱莉プロ コメント
最初からずっと笑いっぱなしであっという間に収録が終わってしまいました。また戻ってきたいです！《スピード・ゴルフリレー》では第一走者を務めさせていただきましたが…めちゃくちゃしんどかったです（笑）。2025年は初優勝、年間女王とすごく充実した1年でした。2026年はメジャー制覇に向けて、さらに努力していきます！
【写真】夢の共演！超豪華な出演者たち
《ゴルフ対決》には水谷豊、小栗旬、小泉孝太郎、そして『相葉ヒロミのお困りですカー？』のヒロミ＆相葉雅紀、野球界のレジェンド、最強女子プロゴルファー軍団らが大集結する。
これに対するのが、『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜 後7：00）からヒロミと相葉雅紀が率いる“チーム相葉ヒロミ”。木梨の「対戦相手を探している」という“お困りごと”を解決するべく、番組おなじみのそろいのつなぎ姿で緊急参戦する。「ゴルフ大好き！」と目を輝かせる小泉、「この日のために生きている！」と鼻息荒く語る元千葉ロッテマリーンズの里崎智也も加わり、真剣勝負に挑む。
《ゴルフ対決》を華やかに彩る女子プロゴルファー陣も超豪華だ。2019年「全英女子オープン」優勝の渋野日向子、2025年「全英女子オープン」でメジャー自己最高2位となった勝みなみ、2024年の米女子ツアー「アムンディ エビアン選手権」で悲願のメジャー制覇を果たした古江彩佳が“チーム旅する相棒”に。一方、“チーム相葉ヒロミ”には、2015年・2016年賞金女王のイ・ボミ、今季初優勝を含む4勝を挙げて2025年の賞金女王に輝いた佐久間朱莉、2025年からアメリカツアーに参戦し、日本人最速となる5戦目で初優勝を遂げた竹田麗央と、新旧の年間女王がそろい踏みする。
さらに、《浮島WBC（ウォーター・ボール・キャッチング）対決》では、打ったボールを浮島で待ち構えるキャッチング部隊がキャッチできれば得点となり、最も遠い“超人島”でキャッチできれば高得点という特別ルールで対決が行われる。キャッチング部隊には、遠藤章造（ココリコ）、元プロ野球選手の糸井嘉男、おばたのお兄さん、オラキオ、高岸宏行（ティモンディ）、エバース、バッテリィズ、キンタロー。、XENO（金の国、旧芸名：渡部おにぎり）、KIMI（DA PUMP）ら、野球が得意な総勢12人が集結。中でも糸井は「超人島は超人が守ります！」と宣言し、最奥の島へ。渋野や佐久間ら女子プロが正確無比なショットを披露する一方で、小栗はおばたのお兄さんを狙い撃ち。「キャッチできなければネタは封印します！」と宣言するおばた。水谷豊の「オーイ!!」というコール＆レスポンスが青空に響き渡るなど、大盛り上がりの展開となる。
続く《スピード・ゴルフリレー》では、ボールを打ったらダッシュし、次の選手へバトンをつなぎ、カップインまでの時間を競うスピード勝負が展開。普段は走る姿を見ることの少ない女子プロたちが、飛距離とスピードを兼ね備えた活躍を見せる中、イ・ボミにまさかの悲劇が起こる場面も。ケガで走れない松坂に代わり、木梨が招集したのは、2025年「東京世界陸上」で400メートルリレーの日本アンカーを務めた鵜澤飛羽。前競技でのアクシデントを反省し、「取り返します！」とリベンジを誓い、圧倒的スピードでゴルフ場を駆け抜ける。相葉も「（走るのが）本当にきつかった！」と苦笑いを見せ、順調だった木梨には大ハプニングが襲いかかる。
最終ホールの《ドラコン対決》では、各チームが一人ずつドライバーでティーショットを行い、合計飛距離で勝敗を決定。相葉は気合十分の素振りから豪快な一打を放ち、水谷豊とヒロミは木梨の「本番！ ヨーイ…スタート！」の合図でクラブを振り下ろすが、結果は明暗が分かれる。木梨自身もショット後に「違う、違う、全然違う!!」と天を仰ぐなど、三者三様の“筋書きのないドラマ”が展開される。
■ヒロミ コメント
ノリちゃんが、一人で困ってるっていうんで、相葉君と“お困りごとを解決”しに来ました（笑）。相葉君も「それじゃ、一緒に助けに行きましょう！」となってね。とても楽しかったです。《ドラコン対決》も、すごかったですね。新年から“観たらいいことありそう！”って気にさせてくれるのではないでしょうか。うちのチームに関しては、本当にみんな頑張ってくださったと思います。プロの方々の能力のすごさ、芸人、製作スタッフの《根性》をぜひ楽しみに観ていただければと思います！
■相葉雅紀 コメント
“お困りごと”があるということでヒロミさんと駆けつけました！ゴルフは好きで、久しぶりにゴルフ場の澄んだ空気も感じられたこともあり、逆に自分が楽しい1日を過ごさせていただきました。
《スピード・ゴルフリレー》では、久しぶりに全力疾走したので、本当にきつかったです（笑）ただ、チームワークを発揮してプレーできたことは嬉しかったです！ヒロミさんのナイスショットもぜひお見逃しなく！
■渋野日向子プロ コメント
みんな個々に頑張っていましたし、ハプニングもあったり（笑）で、見どころの多い収録になったと思います！浮島の芸人さんたちもすごい人数で、カメラの台数も多かったですし、とても楽しい1日になりました。2025年はしんどい年でもありましたが、すごくいい経験を積めた年だったと思います。2026年もより自分らしく、さらに上を目指して頑張りたいと思います！
■佐久間朱莉プロ コメント
最初からずっと笑いっぱなしであっという間に収録が終わってしまいました。また戻ってきたいです！《スピード・ゴルフリレー》では第一走者を務めさせていただきましたが…めちゃくちゃしんどかったです（笑）。2025年は初優勝、年間女王とすごく充実した1年でした。2026年はメジャー制覇に向けて、さらに努力していきます！