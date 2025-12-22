結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が21日、都内で行われ、結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。ドンデコルテ、エバースとの最終決戦を制した。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

きむらバンドは自身のX（旧ツイッター）を更新。日付が変わった22日午前4時39分に「まさかのM−1チャンピオンにさせて頂きました！！！ 関わって頂いた全ての皆様に感謝を込めて優勝に浸ります！！ 赤木に出会えて良かったです」と相方の赤木裕に感謝。そしてツーショットの写真も公開した。

その上で「そしてもちろんですが！ ETCは絶対に減速しましょう！！！！」と締めくくり、自身が披露した漫才のオチを補足した。

このポストに対し、祝福が殺到。「M−1で笑いすぎて泣いたの初めてでした！文句なしの優勝おめでとう御座います！！」「めちゃくちゃおもしろかったです！声出して笑いました！さっきの生放送フラフラで心配でしたが、無理なきよう頑張ってください」「おめでとうございます！ ただただ純粋に涙ちょちょぎれるくらい笑えた」などと書き込まれていた。

◆たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。