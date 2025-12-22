７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、挙式を報告した。

２２日までにインスタグラムを更新し、「先日、結婚式を執り行いました。アメリカから母も駆けつけてくれて、９３歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と伝えた。

「そして何より、大切な方々と家族が同じ空間で食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一日でした。準備は大変だったけど、やってほんっとうに良かった」と喜びを記し、白無垢（むく）と色打掛の写真を投稿。「ドレスも着たので、それはまた改めて…」とした。

「ハズバンドもちゃっかり初顔出し」と夫の写真も初公開。フォロワーは「綺麗すぎてうっとり」「旦那様も優しそう」「ステキなご家族」「２枚は旦那さん？」「え！かっこいい」「美男美女のご夫妻ですね」とほれぼれした。

藤井は２０１２年にミスセブンティーンに選出され、同誌の専属モデルに。１７年に卒業すると、同年４月から２４年３月までファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の専属モデルを務めた。１７年１０月からＴＢＳ系「王様のブランチ」のリポーターを務め、２１年３月に卒業した。父はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝氏でセレブモデルとしてテレビなどにも出演していた。