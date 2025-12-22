フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）は22日の放送冒頭で、プロ野球のヤクルトからポスティングシステムによるメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手が米MLBのホワイトソックスと契約合意したと速報した。MCの俳優谷原章介は、「野球界にとってうれしいニュースが飛び込んでまいりました」と声を弾ませた。

谷原は、かつてこの球団に在籍した井口資仁さんが2005年、実に1917年以来88年ぶりのワールドシリーズ制覇を果たしたことを引き合いに出し、「村上さんがワールドチャンピオンに輝かせてくれるかもしれません」と期待した。

これにはスペシャルキャスターでお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが「ということは、大谷さんと戦ったりする」と、ドジャース大谷翔平投手の名前を出して反応。「あり得ますよ。大谷さんを打ち破って、打ち砕いてのワールドチャンピオン」とかぶせた。

MCで同局の佐々木恭子アナが「どっちを応援していいか分からなくなりますね」と返す。「どっちも応援しましょう」と、谷原は笑顔を番組を進行させた。