による実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2にて、初の実写登場となるトニートニー・チョッパーの吹替声優を大谷育江が務めることが発表された。ミス・オールサンデー／ニコ・ロビン役の声は山口由里子が演じる。いずれもアニメ版からの続投となる。

大谷を含む各国の声優の声が聞こえる初映像も公開された。実際の声を確かめてみよう。

シーズン2の舞台となるのは、“偉大なる航路（グランドライン）”。世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海だ。“冬島”と呼ばれる寒冷な気候の島国、ドラム島で“麦わらの一味”が新たに出会うことになるのが、“船医”トニートニー・チョッパー。

原作者・尾田栄一郎もこの登場にコメント。「チョッパー登場です！新しい映像が上がってくる度、僕はキャワイイキャワイイゆうてます。来年3月にはみなさんもそう言うことになります！！その他クセ強キャスト達、イニャキ君達の麦わらの一味感をまた存分に味わってくださいね。実はシーズン3の撮影ももう始まっており、これでアラバスタ編完結！という事になります。お楽しみに！！」

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。