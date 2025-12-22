¡ÚÉÔÀµ²ò¼ÔÂ³½Ð¡Û¿·³ã¸©Ì±¤Ç¤âÌÂ¤¦!?¡Ö³ã¡×¤ÎÀµ¤·¤¤½ñ¤½ç¤È¤Ï -¡Ö6²èÌÜ!¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£!!!¡×¡Öº£¹¹Ä¾¤¹µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤www¡×¤ÈÏÃÂê
¿·³ã¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ú¸ø¼°¡Û¤«¤é¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¿·³ã¸©Ì±¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë! ¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£
¡Úº£Æü¤Ï´Á»ú¤ÎÆü✍️¡Û
¿·³ã¸©Ì±¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó½ñ¤½ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤è¤Í¡Ä?
(@umasaniigata¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö³ã¡×¤Î»ú¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤Þ¤¹¤«?
½ñ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½ñ¤¯¤Î¤¬¾¯¡¹Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä½ñ¤½ç¤È¤â¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö³ã¡×¤ò¡¢Àµ¤·¤¤½ñ¤½ç¤ÇÀµ³Î¤Ë½ñ¤±¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¾Ì±¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡Ö6²èÌÜ!¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£!!!¡×¡Ö123457689¡Ä¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¥¬¥Ã¥¯¥·)¡×¡Ö5¤«¤é7¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£71ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¦¤È§µÕ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä º£¹¹Ä¾¤¹µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤www¡×¡Ö678¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡Ö5768¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¦¤Î¼¡ ©¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î9²èÌÜ¤ò11²èÌÜ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö456978¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë......¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿·³ã¸©Ì±¤Ç¤µ¤¨¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£¡Ö¤¢¡¼¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥·¤Ç¤¹¤Ã!¡×¤ÈÀµ³Î¤Ë½ñ¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
Ê¸»ú¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð½ñ¤½ç¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ñ¤½ç¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ß¤á¤ä¤Ï¤Í¡¢¤Ï¤é¤¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯°ÂÄê¤·¤¿Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²¿¤Ç¤â»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÑ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÊ¸»ú¤òÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Úº£Æü¤Ï´Á»ú¤ÎÆü✍️¡Û¿·³ã¸©Ì±¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó½ñ¤½ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤è¤Í¡Ä¡©#¿·³ã #´Á»ú¤ÎÆü pic.twitter.com/h7NuMUo7nM- ¿·³ã¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ú¸ø¼°¡Û (@umasaniigata) December 12, 2025
