■ノルディックスキージャンプW杯（21日〜22日、スイス・エンゲルベルク）

ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）男子個人の第11戦（ヒルサイズ＝HS140m）が、スイスのエンゲルベルクで日本時間22日に行われ、小林陵侑（29、チームROY）が1回目に133m、2回目に132mを飛び、合計310.0点で優勝。第2戦以来、9戦ぶりとなる今季W杯2勝目をマークした。

他日本勢は、二階堂連（24、日本ビール）が10位、中村直幹（29、Flying Laboratory SC）は11位、佐藤幸椰（30、雪印メグミルク）が21位、小林朔太郎（雪印メグミルク）が31位、内藤智文（32、山形市役所）は45位だった。



女子の個人第10戦も同地で行われ、日本勢最高の5位には勢藤優花（28、オカモトグループ）が入った。1回目を126m、2回目を132mのジャンプでまとめた。勢藤に続く6位に、第9戦で優勝した丸山希（27、北野建設）が入った。

高梨沙羅（29、クラレ）が11位、伊藤有希（31、土屋ホーム）は15位、宮嶋林湖（22、松本大）は19位、佐藤柚月（18、東京美装）は29位だった。

