絶景だと思う「日本の渓谷」ランキング！ 2位「黒部峡谷（富山県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々に表情を変え、訪れる人の心を一瞬で奪う日本の絶景。切り立つ渓谷、とどろく滝、鏡のように澄んだ湖――写真では伝えきれない感動が、各地に息づいています。王道から意外な穴場まで、知られざる魅力が浮き彫りに。次の旅先選びのヒントとして、ぜひチェックしてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の絶景スポット（渓谷・滝・湖など）に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶景だと思う「日本の渓谷」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「一年を通して季節ごとに違う表情をみせる景観が美しいと思うから」（50代男性／大阪府）、「黒部はダムと相まって深い渓谷と奥行き感が素晴らしいです」（50代男性／群馬県）、「日本有数の深い峡谷で、黒部川のエメラルドグリーンの水が美しく、特に秋の紅葉シーズンは絶景だから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「行った人がとても景色がよく、また行きたいと感動していたので、行ってみたいと思ったから」、「神話の舞台としても有名で、滝や奇岩が美しく自然の迫力を感じられ、神秘的で美しいから」（40代女性／鹿児島県）、「水が青く見えるのと、周りの緑とのコントラストが絶景だと思うから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：黒部峡谷（富山県）／73票黒部峡谷（くろべきょうこく）は、富山県を流れる黒部川に位置し、日本有数のV字谷として知られています。深く切り込んだV字谷が特徴で、大自然が織りなす圧倒的なスケール感が魅力です。宇奈月温泉から欅平までの約20kmを走る黒部峡谷トロッコ電車からの眺めは特に人気で、春の新緑、夏の清流、秋の紅葉と四季折々の絶景を楽しめます。
1位：高千穂峡（宮崎県）／77票高千穂峡（たかちほきょう）は、宮崎県高千穂町にあるV字形の峡谷で、国の名勝および天然記念物に指定されています。阿蘇山の火山活動で噴出した火砕流が、冷え固まるときに柱状節理となり、五ヶ瀬川によって侵食されて形成されました。特に、峡谷の崖の間を流れ落ちる「真名井の滝」は日本の滝百選にも選ばれており、貸しボートに乗って見上げる景色は圧巻。神話の里としても知られ、幻想的な雰囲気も漂います。
