好き＆行ってみたい「群馬県のイルミネーション」ランキング！ 2位「榛名湖花火＆イルミ・ウィンターフェス」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の夜空を彩るイルミネーションは、見るだけで心が弾む特別な時間。どの県の光景が人々の心をときめかせ、足を運びたくさせるのでしょうか？今年の冬、おすすめのイルミネーションスポットをランキング形式でご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたいイルミネーションに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「毎年必ず行く大好きなイルミネーションです。冬の花火は綺麗です」（40代女性／群馬県）、「イルミネーションと花火と湖のコラボがとても美しそうだから」（40代女性／神奈川県）、「冬の花火は空気が澄んでいて映えそうだし、イルミネーションとのコラボも楽しめるのが良い」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「色鮮やかな光の演出が魅力的で、アートとイルミネーションが融合した美しい世界を体験できると感じているから」（30代男性／富山県）、「クリエイティブで他にないイルミネーションを見られそうだから」（30代女性／石川県）、「色使いが独特で綺麗に魅せるイメージの方なので見てみたい」（50代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：榛名湖花火＆イルミ・ウィンターフェス／58票榛名湖の湖畔で行われるイルミネーションと花火のコラボレーションイベントです。冬の澄んだ夜空に打ち上げられる花火と、湖畔のイルミネーションが織りなす幻想的な景観が魅力です。花火とイルミネーションを同時に楽しめる点が、特別な体験として支持を集めました。
1位：蜷川実花 with EiM at SHIROIYA アートイルミネーション2025／108票前橋市の白井屋ホテルで開催される、写真家・映画監督の蜷川実花氏とクリエイティブ集団EiMによるアートイルミネーションが1位となりました。芸術性の高い独創的な光の表現が、従来のイルミネーションとは一線を画す特別な魅力として、圧倒的な支持を集めました。その話題性と現代的なアート性が評価されました。
