エプスタイン文書に含まれていたトランプ米大統領の写真/Screenshot/CNN

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査資料公開をめぐり、米司法省は21日、ドナルド・トランプ大統領の写った画像を特設サイトに再掲載したことを明らかにした。

問題の画像は机の引き出しに入った数枚の写真を写したもので、その中の1枚にトランプ大統領や、エプスタイン氏と親しかったギレーヌ・マクスウェル受刑者らの姿が写っていた。

この写真は19日、司法省の特設サイトで公開された後、20日に同サイトから消えていた。

司法省は21日、X（旧ツイッター）に投稿した声明で、「ニューヨーク南部地区検察がトランプ大統領の写真について、被害者を守るためにさらなる措置が必要かもしれないと指摘した。司法省は慎重を期して、さらなる検証のためにこの画像を一時的に削除した」と述べ、問題の画像を一時的に削除したのは被害者を守るための措置が必要かどうか確認するためだったと説明した。

その上で、「検証の結果、この写真にエプスタイン元被告の被害者が写っている痕跡はないと判断し、一切手を加えないまま再掲載した」としている。