「納車1カ月で…ショックでした」買い物中の駐車場で当て逃げ…異変に気付き逃げた車探す通行人も　千葉・船橋市

千葉・船橋市の駐車場で買い物中の車のドライブレコーダーが当て逃げの瞬間を捉えた。被害者は納車からわずか1カ月での悲劇に落胆している。

納車から1カ月の新車が無残な姿に

千葉・船橋市の駐車場で11月23日、カメラが捉えたのは当て逃げの瞬間だ。

車の持ち主が買い物中に記録されたドライブレコーダーの映像。

白い車が左へ曲がろうとすると、車体が接触した。画面が上下に揺れたのがわかる。車はそのまま走り去って行ったという。

被害者

周りを見ても当てた人がいる気配がなかったので、逃げられたんだなと…ショックが大きかったです。

「逃げられた」新車被害に持ち主ショック

車はフロント部分のパーツが外れ、キズがついた状態になってしまった。

被害者：

納車して1カ月しかたってなかったので、とりあえずショックでした。

近くにいた人たちが異変に気づいたのか、車の方を見ながらゆっくりと通り過ぎ、中には戻ってきて辺りを見回す人の姿もあった。

警察は当て逃げ事件として、白い車の行方を追っている。

（「イット！」12月19日放送より）