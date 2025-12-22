水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　12月22日〜28日の運勢

【2025年12月22日〜28日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢胸の中にある熱い思いをだれかに伝えて。26日はプチサプライズを

あなたの熱い思いをだれかが受け止め、いいレスポンスを返してくれます。特に家族や恋人、親友などに投げかけると、うれしい言葉や役に立つアイディアをくれそう。26日にちょっとしたサプライズをすると◎。23日は予定外の買い物は避けて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢生活やスケジュールの乱れを整え、スムーズな流れを作ろう

身の回りの環境や体のコンディションを再確認して、整え直しましょう。仕事の遅れや乱れている生活リズム、住環境、食生活は、周囲の人や便利なお助けサービスなどを活用して。24日は“ていねいさ”を最優先。27日は今年の感謝の気持ちを伝える日に。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢大好きな人たちと、心が温かくなるハッピーな時間を

好きな人と楽しいことをする時間が、運気をグンとアップします。友達や仲間、恋人と、食事や遊びの予定を入れ、クリスマスイベントにも参加してみて。人気のスポットを訪れるのも◎。28日は深いコミュニケーションが生まれる日。大切な人と大事な話を。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢インスピレーションを信じて実行！次のステージへ

新たな道へと歩み出すための、いいヒントが得られる時期です。ピンときたことがあったら、思い切ってアクションを起こしましょう。新しい目標を立てるのも◎。26日は癒やしスポットでパワーチャージを。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢“一段落”の運気。過去を清算し、未来へと意識を向けて

悩んでいたことや、試行錯誤していることの解決法が見えてきて、未来に向けて一歩踏み出せるタイミング。2026年に自分がすべきことも見えてくるでしょう。22日は、もうひと踏ん張りすると新展開につながりやすい日。粘って！

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢特別な関係性が生まれそう。23日はあなたの思いが相手を動かす

好きな人が“大好き”になったり、突如深いつながりができたりと、スペシャルなコミュニケーションが生まれるかも。大好きな物や場所、推しとの出会いも期待できます。23日は、贈り物に心からの感謝の気持ちを込めると効果大。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢興味の幅が拡大。もっと楽しいこと、おもしろいことを求めて

これまでとは違う世界に意識が向いたり、未経験のことにチャレンジしたくなったりしそうです。あれこれお試しして、それが自分に合うかどうかチェックしましょう。そこから2026年の新たな夢や希望も湧いてきます。27日は仲間との意見交換がやる気を後押し！

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢2026年に向けた運気の流れを作れる。リセット＆リスタートで開運

これまで努力してきたことを軌道に乗せられるタイミング。コツコツ続けてきたことを形にしたり、一度区切りをつけたりしてリセットすると、新たな運気の流れに乗れるでしょう。また“うれしい何か”を受け取る暗示も。28日は舞い上がらず、冷静に判断して。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢小さな幸せを拾い集めよう。24日は周囲にアイディアを伝えて

ちょこちょこ動き回れるとき。細かいことにも意識が向くので、普段なら見過ごしてしまう小さなハッピーにたくさん出会えます。「大事な何かが見つかった」なんてこともあるので、ぼんやり過ごさないで。24日は幸運の種をまく日。周囲にありったけのアイディアを伝えておこう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢楽しい会話が縁をつなぐ。新たな人間関係を築けるチャンス！

趣味や推しなど、自分がハマっていることや、年末年始の遊びの予定について、会話をすると◎。お互いのワクワクする気持ちを分かち合いましょう。自分とは真逆のタイプ、世代の異なる人との関わりも開運につながりそう。25日は、ちょっとだけ自分を甘やかしてあげて。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



