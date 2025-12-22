お笑い芸人、アーティスト、俳優など、話題のタレントに“仕事遍歴”を聞くインタビュー連載「Echoes of Career～人気者の仕事遍歴～」。

当時なぜその仕事を選んだのか。そこで何を学び、現在のキャリアにつながっているのか。

さまざまな職場で得た知識や、逆境を乗り越えるための視点をひも解いていきます。

今回は、トリオのコント師・や団が登場。

初めて『キングオブコント』決勝に進出した2022年には“苦節15年”とも語られた苦労人。2025年には遂に準優勝まで辿り着くも、チャンピオンには手が届かず。

結成から18年。全員が40代となり、まだ“売れた”とは言い切れない。それでも彼らに悲壮感はありません。なぜこの時代に芸人を続けてこられたのか──「芸人もアルバイトみたいなもの」と語るや団に、仕事との向き合い方を聞きました。

プレッシャーで体がおかしくなった

──や団は、2022年から4年連続「キングオブコント」（KOC）の決勝に進出しています。すっかり常連ですね。

本間キッド（以下、本間） これ最初に言っておきたいのですが、4年連続で行ったうえに毎回5位以上になっているんです。そこがもっと評価されてもいいと思いますね！（笑）

──大変失礼しました（笑）。今回は惜しくも準優勝でした。

本間 めちゃくちゃ悔しかったです。ファーストステージは、トップのロングコートダディと1点差だったから、2本目のウケ次第だったんですけど想定より下回ったので。

ロングサイズ伊藤（以下、伊藤） 俺もネタをやっているときに「あ、ダメかもな」って思ってた。

本間 一瞬、今日のお客さんは不謹慎な笑いが合わないのかも、と思ったんです。ロングコートダディの2本目も知っていたので「あっちも不謹慎だぞ、銃で撃ったりするぞ」ってちょっと期待していましたけど（笑）。でも銃を撃つとこでウケていたので、単純に僕らの負けでした。

伊藤 むしろ俺らは不謹慎が足りなかったのかな。

中嶋享（以下、中嶋） いやいや（笑）。シンプルに（ロングコートダディ）兎の撃たれるリアクションが最高だったんでしょ。

──決勝も4回目になると慣れましたか？

本間 楽屋までは気楽ですけど、本番は緊張します。きらびやかなスタジオで、すごい審査員が並んでいるので。

伊藤 俺は決勝が決まってから本番までの期間が緊張した。

本間 そういえば今回は予選中むちゃくちゃ緊張してました。

伊藤 オネショしたんでしょ？

本間 そう……。KOCに向けた調整ライブで全然ウケない夢を見るんですよ。夢んの中でふたりから「どのネタにすんだよ!? 今年勝てねえぞ！」ってすっごい責められて、目覚めたらオネショしてた。35年ぶり二度目のオネショ。

中嶋 二度目ってことはないよ（笑）。

本間 本当に体がおかしくなってた。でも布団まではいかない、ズボン止まりのオネショ。

伊藤 ズボン止まりがセーフだったら俺めちゃくちゃしてるから。屁をしただけで出るから。

芸人もアルバイトみたいなもの？

──や団は大舞台の常連なのに、最近までバイトしてたと聞いて驚きました。

本間 それは伊藤だけです。

伊藤 水道メーターの検針とか、植木屋さんが切った枝を集めるアルバイトは最近までやっていました。どっちも時間に融通が利くので、急にライブとかオーディションが入る芸人に向いてるんです。つい先日も行きました。

本間 僕も水道メーターの検針はやっていましたけど、2022年に最初のKOC決勝に出たタイミングで辞められたんです。伊藤の話を聞いていると、お笑いだけじゃ食べていけないみたいに聞こえますけど、ちょっと節約して贅沢しなければ暮らせたんです。伊藤は贅沢したいから余分に働いてるだけで。

伊藤 お金のことでもうあんまり悩みたくないんです。普通にランチで回転寿司行きたいから、その分バイトしてる。そもそも芸人も歩合制で、バイトみたいなものですから。

──中嶋さんはラーメンが大好きで、ラーメン屋でバイトしてたんですよね。

中嶋 はい、22年間同じ店でやってました。3年目のときに「店長にならないか」と誘われたけど、断りました。今でも月に1～2回、まかないを食べるためにバイトに行っています。

──ラーメン好きなら、いろいろな店舗で働いてみたくなりませんか？

中嶋 いやぁ、家に近くて、居心地のいい店だったので（笑）。

伊藤 バイト選びなんてそういうもんだよなぁ。

──そういえば「キングオブコント」の1本目のネタは中華屋が舞台でしたね。中嶋さんが店員役でした。

中嶋 そうなんです！ でもそれで困ったことがあって。店では22年間、5個入りのギョウザを出してきたのに、ネタでは6個入りなんです。しょっちゅうネタで言い間違えそうになっていました。そしたら！ 最近、店のギョウザが6個に増えたんです。僕らのネタに合わせてくれたのかな（笑）。

あのころ思い描いてた芸人とは違うけど

──そもそも3人はなぜ芸人になったんですか。

本間 僕はテレビが大好きで「芸人さんってこんな楽しいことやってお金までもらえんのか」と思っていました。あと、中学から私立だったので、毎朝通勤ラッシュに揉まれていて。「社会人になったら通勤ラッシュと逆走する生活をするんだ」って決めていました。結局、バイトで通勤ラッシュに揉まれて何やってんだ……と思いましたけど（笑）。

中嶋 僕は小学校のとき塾で出会った本間のことを「こんなにおもしろい人いるんだ」と思って、同じ中学に行くことにしたんです。もっと偏差値の高いところに受かっていたけど、本間といたほうが楽しそうだなって。そこからどんどんお笑い好きになって、自分もやりたいなと思いました。

伊藤 僕は完全にダウンタウンさんの影響です。

──当時憧れた芸人になれましたか？

本間 なるほど！ それを聞きますか（笑）。

伊藤 僕たちが見ていたお笑いのテレビじゃなくなっていますからね。面食らってますねぇ。

中嶋 あはは（笑）。

本間 本当はもちろんスターになりたかったんです。昔はテレビに出られたら、全員が知る存在になれたじゃないですか。でも今は知らない有名人がいっぱいいる。武道館の前を通ると、全然知らないアーティストのライブがソールドアウトしていたり。今、全員が知ってるスターって大谷翔平とか井上尚弥とかしかいない。

伊藤 コンプライアンスも守らなくちゃいけないし。

本間 本当は落とし穴とかいっぱい落とされたかったんですけどね。

中嶋 本間はビビりでリアクションがめちゃめちゃおもしろいので、もっとドッキリに引っかかっているところとか見たいんですけど（笑）。

──子どものころに思い描いていた芸人像とはかけ離れていたのに、それでも続けてこれた原動力はなんですか？

本間 結局楽しかったんです。売れてない芸人仲間に囲まれて、ライブでもバイト先でも一緒にバカ話できたし。苦節十何年って言われてきましたけど、あっという間に40代になっちゃった。まいったなって感じです。でも本当に楽しかったんです。やっぱりお笑いは楽しい。

伊藤 まぁね。ウケりゃうれしいし。

中嶋 売れてないですけど、ライブで笑ってくれるお客さんとか多かったので、だから続けられたのかなって思います。

スベっても反省はしない

──芸人として働くうえでのモットーはありますか。

伊藤 芸人っていっても、会社員の仕事をされてる人と変わらないと思います。「時間を守る」「あいさつをする」。そういう基本的なことができれば、ある程度は大丈夫。

中嶋 僕は「仲間を信じる」です。

伊藤 『少年ジャンプ』じゃないんだからカッコつけるのやめてよ（苦笑）。

中嶋 いや、本当に僕はネタとか書けないので。自分にできないことは無理してがんばらない。仲間がなんとかしてくれるから、そこを信じる。

本間 僕は「修正はするけど、反省はしない」って決めているんです。

伊藤 これは昔から言ってるね。

本間 いつもウケようと本気で思っているのにスベっちゃうから。「もっとがんばろう」って反省してもしょうがないんです。「こうしたらウケるかも」って修正はするけど、反省はしない。

伊藤 でも、あまりにもスベリすぎたら叫んでるんだっけ？

本間 家の風呂場で「うわー！」って叫んでる。

中嶋 芸人は全員それやるよねぇ。

──本間さんは声が大きいから家で叫ぶと近所でも目立ちそうです（笑）。

本間 そうですねぇ。近所はわからないですけど、つい最近も「うわぁ！くそっ！」って叫んでて。風呂上がって、彼女に「麦茶切れてるから作っておくね」って声をかけたら、「さっきまで叫んでいたのに、急に平常心になっているのが逆に見ていられない」とか言われました（笑）。

伊藤 本当は家まで持ち帰らないで、一緒にスベった芸人と傷の舐め合いができればいいんだけど。

本間 うん、それが一番いい。

伊藤 一番悪いのが、スベったのに平気なフリをすることで。その場で素直に認めたら引きずらないで済むんだけどなかなか難しいです。それにしても、この「スベるツラさ」って見ている側にとってはどうでもいいんですよね。なんでそんなにツラいの？ みたいな。

本間 それは本当にそう。芸人にしかわからない。

中嶋 心臓をギューって握られたような痛み。そういうとき僕はね、ラーメン二郎に行きます。

伊藤 ほお、やけ食いだ。

中嶋 いや、泣きてぇくらいスベった日に、ふらっと二郎食べたらめちゃくちゃおいしいんです。今まで食べた二郎で一番だった。スベるっていうスパイスが乗った二郎はすごいよ。今度食べてみて。

伊藤 それが本当だったら二郎は芸人であふれかえってるよ（笑）。

3人で身を寄せ合ってきた

──ビジネスパーソンも普段の仕事はもちろん転職活動で緊張することがたくさんあります。大舞台を経験してきた3人から、緊張と向き合う方法を教えてくれませんか。

本間 自分に期待しない、ですね。初めてテレビでネタをしたときにすごいミスっちゃって、すごいチャンスだったのに……って悲しくなったことがあったんですけど、そのとき思ったんです。「俺って大事なとき、いつもミスするもんな」って。

──そうなんですか？

本間 子どものころは水泳を習っていて、めっちゃ速かったのに、いざレースに出たら飛び込みでゴーグルがズレて溺れかけたし。大好きなPerfumeのライブでチケットを手に入れたのに、2曲目で貧血になって倒れたし。俺はチャンスを逃す男なんだって気づいて、自分に期待しなくなったら緊張もそんなにしなくなったかな。

中嶋 僕は本番の1時間前に、本番を想像して緊張をピークまで高めておくんです。そうすると本番は7～8割の緊張で、けっこう落ち着いてできる。

伊藤 俺もそれやろうとするんだけど、どんなに想像しても「いや、まだまだじゃん」って冷めるのよ。

中嶋 えぇ！ できないの？

伊藤 これ、ナカシ（中嶋）がよく言っているけど、ほかにやり方知ってる人いないよ。

中嶋 そうなんだ。みなさんも試してみてください（笑）。

──最後に、今仕事に不安を抱えている人や、転職を考えている人にアドバイスをお願いします。

中嶋 仕事で一番大事なのってやっぱり人間関係だと思うんです。だから今いる職場が合わないなら、どんどん転職すればいいと思います。一回やってダメだったら、次の場所に行く。結局、職場の人間関係次第なんで。嫌いな仕事でも、上司が良い人だったら続けられるじゃないですか。

伊藤 わかる。それはある。

中嶋 嫌な人ってやっぱりいるもん！

中嶋 日本って「高校デビュー」とか言って変化をイジる風習があるけど、成長しようとがんばっているんだから良いことだと僕は思うんです。俺たちもいろいろやったじゃん。俺がツッコミやったこともあるし。

──中嶋さんのツッコミ、あんまり想像つかないですね。

中嶋 ですよね？（笑）そうやっていろいろやって、今の満足できるかたちになったんです。

──どんどん場所を変えればいい、という中嶋さんがや団を18年もやってきたのは、本当に馬が合うからなんでしょうね。

中嶋 そうですね。

本間 3人で身を寄せ合ってきました。これで誰か抜けたり解散してたりしたら、もっとツラいことが待っていたと思うんです。だから3人で固まって生きてきたって感じです。

伊藤 一回さ、給料日前に全員の全財産を足したことあったじゃん。

中嶋 僕が2000円持っていて、本間が330円、ロングが70円だったんです。

伊藤 そう。まぁ悪いんだけど一蓮托生というか（笑）。3人の残金集めてそれを3で割ってもらって。

中嶋 僕がその2日後に給料日だったので、そこまでまず耐えようってことでね。

伊藤 僕が700円ぐらいもらえたかな。それでマックのハンバーガー2つ買って耐えました。

本間 3人の給料日がちょっとズレてるから、うまいこと回るんだよね。

伊藤 コンビだったら回していけなかったです。3人だからやってこれました。

文＝安里和也 撮影＝たまえ 編集＝田島太陽（Quick Japan）

プロフィール や団（やだん） や団（やだん） 本間キッド（1982年12月23日、埼玉県出身）とロングサイズ伊藤（1981年3月22日、神奈川県出身）、中嶋享（1982年6月23日、新潟県出生／埼玉県出身）のトリオ。2007年に結成し、2008年に伊藤が加入して現在の体制に。コント日本一を決める賞レース『キングオブコント』では、2022年から2025年まで4年連続でファイナリストになり、2025年は準優勝。

