ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は263億円と活況 ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は263億円と活況

22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比65.3％増の658億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同67.1％増の433億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> など51銘柄が新高値。ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が7.83％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.43％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.37％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.16％高、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が4.07％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.02％安と大幅に下落している。



日経平均株価が797円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金263億500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金225億200万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が52億9500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億1300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億7000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

