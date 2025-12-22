

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月18日から19日の決算発表を経て22日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7545> 西松屋チェ 東Ｐ -6.68 12/19 3Q -1.86

<6905> コーセル 東Ｐ -4.77 12/19 上期 -80.30

<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ -2.13 12/19 本決算 40.79

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ -0.74 12/19 上期 -43.02



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

