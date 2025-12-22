【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#5

【データ野球】ブルージェイズの強さの秘密…「コンタクト率」はフライボール革命に次ぐ新たなトレンドか

オフの移籍市場に、実力は申し分なく、長期高額契約を勝ち取るのが確実視される選手がいる。アストロズからFAになったバルデス投手（32）である。

今季まで5年連続2ケタ勝利。毎年のように200イニング近くを投げ、チームのプレーオフ進出に貢献してきた左腕だ。

このバルデスが現地9月2日のヤンキース戦で自軍の捕手に対して故意に危険球を投げた。

その試合、もしくはシーズンを通して捕手に対してストレスを感じていたのか、それとも単に自らのピッチングの不甲斐なさを捕手に八つ当たりしただけなのか、サインと違う球、しかも速球を投げたのだ。ボールは意表をつかれた捕手のお腹にズドンと命中した。

もちろん故意ではないと本人も監督も試合後に否定したものの、うのみにはできない。直前に満塁本塁打を浴びた状況から察するに、故意の危険球だったことは容易に想像がつく。バルデスはこれまでもマウンド上で感情を抑えられず、戦術への不満などからチーム内でゴタゴタを起こしてきた過去がある。契約がいまだに決まらないのは、各球団が彼の性格に二の足を踏んでいるからかもしれない。

ヤンキースのチザムJr選手（27）も、2024年シーズン途中にヤンキースがトレードで獲得する際、その派手な素行や我が道を行く的な性格がチーム内に不和をもたらすのではないかとの懸念があった。

が、ブーン監督は笑いながらこう言っていた。

「何も変える必要はない。ただ、そこそこにしておけよ、とは本人にも言ってあるよ、ハハハ」

こちらはチームの心配をよそに今年、長いチームの歴史でもたった3人しかいない30-30（30本塁打、30盗塁）を達成。その陽気な性格はクラブハウス内でもキャプテンのジャッジとは違った意味で良いリーダーシップとなっている。

ヤンキースは今年、長らくあった「ヒゲ禁止」のルールを撤廃した。選手が自分らしく、自分の望む姿でプレーすることを許したのだ。ヒゲこそなかったが、チームのこの決断が自我の強いチザムJrの成績に影響を及ぼしたのかもしれない。

今年のワールドシリーズ第7戦後のブルージェイズのロッカー。あと一歩のところでワールドチャンピオンを逃した選手たちがあちこちで泣いていた。その一人が通算221勝のシャーザー（41）だった。

「このチームは本当に仲間意識が強く、思いやりの強いとてもすばらしいチームだった。シーズン中はみんなが一丸となって日々成長し、その結果、誰もが予想しなかったワールドシリーズに進出したんだ」

シャーザーは虹彩異色症という右と左の瞳の色が違う症状を抱えている。ただこの時ばかりは両目に涙をたたえ、その瞳は真っ赤に充血していた。

数字に表れない選手の性格や人間性はさまざま。それがチームに与える影響を、編成責任者は把握しておく必要があるのだ。 =おわり

（米誌コラムニスト=ビリー・デービス）