今年も残すところ2週間を切った。女子プロは契約スポンサーのイベントや挨拶回りで忙しい毎日だが、新年を迎えれば本格的なトレーニングや海外合宿などで3月の開幕に備えることになる。

脇元華が「超SEXYドレス」で関係者の視線を釘付け！「脚、お願いします！」のリクエストまで

今年は4勝を挙げた佐久間朱莉（23）が年間女王に輝いた。来季も国内に留まることから、女子ツアーは佐久間中心に回ることが予想される。

今季の成績を見れば、メルセデスランキング（MR）2位の神谷そら（22）と3位の河本結（27）が佐久間の連続女王を阻む有力候補。とくに河本は、平均スコア60台と、圧倒的な力を見せつけて女王になった暁には、米ツアーに再挑戦するというから、年齢的にも来季は目の色を変えて戦うはずだ。

昨年は米ツアーの2次予選会を受けて落選した神谷も、国内を主戦場にするのは来年が最後になるかもしれない。「女王」戴冠で海を渡りたいのは同じだろう。

米ツアーを視野に入れているといえば、桑木志帆（22）も、来季は米ツアー予選会を受ける可能性が高い。今年も開幕前はそのつもりだったが、シーズン中に不調で自信を失くし、受験を辞めた。

「今年の桑木は優勝こそないが、31試合でべスト10入り15回で予選落ちは1回。パットが改善されれば十分に女王が狙える力はある。仲の良い岩井明愛・千怜の姉妹の米ツアーの活躍に大きな刺激を受けた。27年は最高峰の舞台で一緒に戦うと見ています。今年の最終戦を制した小技名人の鈴木愛（31）も来季は3度目の女王を狙う。彼女たちを追いかけるのが3年目の菅楓華（20）。大きな欠点はなく、バーディー数2位（430）で60台のラウンド（44）は1位。勝負弱いというか、ここぞというときにスコアを伸ばせば2勝以上はできます」

1年目に優勝した荒木優奈（20）や入谷響（19）の2年生も自信をつけた。上田桃子や吉田優利を指導してきた辻村明志コーチの門下生で、新人戦に勝った藤本愛菜（18）もいきなり活躍しても不思議ではないが、この人を忘れてはいけない。

今年は9月に左手首の手術で戦列を離れた小祝さくら（27）だ。熊出没で無観客開催となった「明治安田レディスゴルフ」で、今季初優勝。ツアー初優勝から7年連続勝利で通算12勝目を挙げた実力者は、今年も故障がなければ、佐久間にとって最強の対抗馬だったはずである。

「まだ練習場でボールを打つだけで、ラウンドは1月のハワイ合宿からというから、開幕から上位争いは無理でしょう。本人も夏場に合わせて調子をあげていくつもりのようですから。でも、気温が高くなり、故障個所が気にならなくなれば女王の座を狙う選手たちにとっては強敵になることは間違いありません」（前出関係者）

来季は3月5日開幕のダイキンオーキッドレディスから。ファンにとって待ち遠しいばかりだ。