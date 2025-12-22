【「50年ロングセラー」の秘訣】

「7袋のポテトチップス」湯澤規子氏

ローソン日本第1号店

50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。

◇ ◇ ◇

いまでは生活に密着しているコンビニエンスストアだが、その歴史はそれほど古くない。

セブン─イレブンの1号店オープンは1974年5月。東京都江東区豊洲だった。GMS（総合スーパー）と呼ばれるダイエーやイトーヨーカ堂が急成長していた時期だ。そこへ登場したのがコンビニ。

翌75年6月14日、大阪府豊中市にローソン1号店「桜塚店」は開業した。ところで、ローソンという社名（店名）はどこからきているのだろうか。

「ロゴマークにミルク缶が描かれています。アメリカのオハイオ州で牛乳屋さんを営んでいたJ・J・LAWSON（ローソン）さんに由来しています」（ローソン広報担当者）

一言でいえば「ローソン」は人名から名づけられたわけ。39年にローソン氏は牛乳販売店を開業した。新鮮さが評判を呼び、「ローソンさんの牛乳」は大繁盛。その勢いに乗り、ローソンミルク社を設立。日用品なども扱うようになり、コンビニの原型のようなスタイルとなっていく。

■「成分無調整牛乳」は今も人気商品

日本でダイエーを経営していた中内㓛氏が、ローソンに目を付けた。当時、ローソンミルク社は食品会社大手の傘下になっていた。この会社とダイエーは契約し、日本でローソンを展開していく。

やがてローソンの経営はダイエーを離れ、現在は三菱商事とKDDIが大株主だ。

「50周年の今年はさまざまな取り組みをしています。食品ロス削減プログラム『FOOD GOOD SMILE』もその一つです。AIを活用した次世代発注システムを利用し、消費期限の近づいた商品にAIがすすめる値引き金額を表示した黄色いシールを貼っています。食品の廃棄ロスにつながればという思いです」（前出の担当者）

「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を含めた店舗数は国内1万4682店（2025年8月末）。50年前に投入した最初のオリジナル商品「成分無調整牛乳」はスタイルを変えながら、今も人気商品となっている。