¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÆâ´ÖÀ¯À®¡Ê49¡Ë¤¬20Æü¡¢ÁêÊý¿¿±ÉÅÄ¸¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¤ª¤Ê¤¸µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢Âç¾æÉ×¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥±¥ó¥³¥Ð4Ç¯Á°¤Î¡ÈÍ½¸À¡É¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ªÁÆÉÊ¡ÖTHE W¡×¹óÉ¾¿³ºº¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡Ö¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÏÇËÌÇ¤¹¤ë¡×ÏÀ
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡×¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤Î¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×¤ÎÅ¯É×¤¬17Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢19Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¤Ç¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ê¹¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ´Ö¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÆÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëà³ú¤ß¤Ä¤·Ýá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤¯¤Ë¾å¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¤â¡ØÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡Ù¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ì¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç11·î26Æü¿¼Ìë¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ØµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡Ù¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤«¤é¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¡¢Ã¯¤Î¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¯¤Ê¡Ù¤È·ãÎå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø¤¤¤¤°ì¸À¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î±ê¾å¾¦Ë¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÆÇÀå¤âÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢ÈÖÁÈ¤äÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÈãÈ½³Ð¸ç¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ËDVD¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢»öÌ³½êHP¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆNHKE¥Æ¥ì¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢Èà¤ò¿®Êô¤¹¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡ØÁÆÉÊ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥ó¥×¥é°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤Î¿³ºº°÷¥¹¥¥ë¤äÆÇÀå¥³¥á¥ó¥È¤Ï¶È³¦¤ÇÁí¤¸¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç¯¼ý¤Ï¿äÄê1²¯±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Æ±)
¢£³ú¤ß¤Ä¤·Ý¤Ç¶È³¦¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏµÈËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÍÜÀ®½êNSCÂçºå¹»½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¶¥Ã¥ÄÌ¡ºÍ¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2012Ç¯¡¢½é½Ð¾ì¤Î19ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ¾ÞÎò¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤Ïº£¤Î·ÝÉ÷¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤È¤ÎÍí¤ß¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉå¤¹¤Û¤¦¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù·ë²Ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÇ÷ÇîÇ·¤äÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¿ÀÅÄÇì»³¤é¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ëà³ú¤ß¤Ä¤á¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÈãÈ½¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Î¿®ÈÈÅª¤ËÂ³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¶È³¦¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´é¿§¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â³À´Ö¸«¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
