中華圏の有名歌手で俳優の王力宏のコンサートでヒューマノイドロボットがバックダンサーとして登場し、難易度の高い動作を披露して科学技術界の注目を浴びた。

中国メディアによると、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は20日にXである動画を「印象的」と評価した。18日に中国の成都で開かれた王力宏のコンサートツアーを撮影したこの動画には数台のヒューマノイドロボットがステージで公演する姿が収められていた。

中国のロボット開発会社ユニツリーテクノロジーのヒューマノイドロボット「G1」が6台で『Full Fire』という曲に登場し人間のダンサーとともにダンスを踊った。腕を振りキックや回転など連続的な動作を完全に駆使し、クライマックスでは宙返りして安定的に着地し観衆の歓呼を呼んだ。

これらのロボットは動的バランス制御システムを通じてこうした高難度の動作をこなせた現地メディアは伝えた。作動反応速度がミリ秒に達する上に環境認識機能を備え複雑な照明と混雑した状況でも人や構造物と衝突しなかった。

今回の公演に向け出演陣と技術チームは長期にわたりリハーサルとデバッグを進め、その結果ヒューマノイドロボットがグループダンス形態で商業コンサートに完全に統合された初の事例を作り出した。

公演後、交流サイト（SNS）では「ロボットダンサー」などのキーワードが拡散し、マスク氏のリポストで関心が増幅した。現地メディアは「躍動的な多重機械協業機能は未来ロボットがエンターテインメントだけでなくサービスと産業・公共部門に進入するのに重要な意味を持つ」と評価した。